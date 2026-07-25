В России было неспокойно / © Associated Press

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В российском Ростове после атаки БпЛА произошел масштабный пожар. В Энгельсе горит военная казарма. Также после атаки произошел пожар в оккупированном Луганске.

Так, Exilenova+ со ссылкой на местных жителей пишет о пожаре в одной из казарм в Энгельсе в Саратовской области.

Также взрывы и масштабный пожар произошел в Ростове-на-Дону и оккупированном Луганске. Что именно там стало объектом атаки, пока неизвестно.

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Также в эту ночь в российском Белгороде жаловались на массированную атаку БпЛА. Под ударами оказались логистические склады и энергетические объекты. Как сообщают местные власти, на улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют спасатели. Работают спецподразделения.

Кроме того, по данным мониторингов, под удар попали: логистические склады, подстанция «Южная» и ТЭЦ «Луч». Там загорелись пожары, виднеется дым.

Напомним, 16 июля в российских городах Саратов и Энгельс раздались взрывы на фоне атаки беспилотников.

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