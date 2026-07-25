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Курс валют на субботу, 25 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 24 июля.
Национальный банк установил официальный курс валют в субботу, 25 июля. Перед выходными доллар прибавил 4 коп. Евро потерял 1 коп. Злотый – вырос на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 44,81 грн
Курс евро
1 евро - 51,05 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,80 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 27 июля. После выходных доллар и евро немного потеряют в цене.
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