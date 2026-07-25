ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на субботу, 25 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 24 июля.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Курс валют

Курс валют / © Pixabay

Национальный банк установил официальный курс валют в субботу, 25 июля. Перед выходными доллар прибавил 4 коп. Евро потерял 1 коп. Злотый – вырос на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,81 грн

Курс евро

  • 1 евро - 51,05 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,80 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 27 июля. После выходных доллар и евро немного потеряют в цене.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie