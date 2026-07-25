Курс валют на субботу, 25 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © Pixabay

Реклама

Национальный банк установил официальный курс валют в субботу, 25 июля. Перед выходными доллар прибавил 4 коп. Евро потерял 1 коп. Злотый – вырос на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 44,81 грн

Курс евро

1 евро - 51,05 грн

Курс злотого

1 польский злотый - 11,80 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 27 июля. После выходных доллар и евро немного потеряют в цене.

Реклама

Новости партнеров