Белгород массированно атаковали дроны: загорелись квартиры и авто, исчезли свет и вода (фото, видео)

Атака на Белгород / © из соцсетей

Реклама

После полуночи российский Белгород оказался под массированной атакой беспилотников. В городе раздалась серия взрывов, после которых возникли пожары и исчезли свет и вода в отдельных районах.

По данным оперативного штаба Белгородской области, в результате атаки пострадали 12 человек.

© из соцсетей

© из соцсетей

После ударов вспыхнули несколько квартир в многоэтажном доме, а также более 15 припаркованных автомобилей.

Реклама

Кроме того, повреждено несколько многоквартирных жилых домов. Один частный дом частично разрушен.

Также сообщалось о перебоях с электроэнергией и водоснабжением в некоторых районах города. Масштабы повреждений коммунальной инфраструктуры уточняются.

© из соцсетей

Сначала в Сети появилась информация, что один из беспилотников мог атаковать местонахождение управления ФСБ. В то же время, один из местных оппозиционных ресурсов опроверг эти сообщения.

По предварительным данным, в результате атаки мог пострадать музей управления внутренних дел Белгородской области. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Реклама

Ранее сообщалось о том, что в Белгороде исчез свет: росСМИ пишут о возможной атаке на ТЭЦ

Новости партнеров