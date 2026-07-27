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Белгород массированно атаковали дроны: загорелись квартиры и авто, исчезли свет и вода (фото, видео)
После ударов в городе возникли масштабные пожары, повреждены жилые дома и более 15 автомобилей.
После полуночи российский Белгород оказался под массированной атакой беспилотников. В городе раздалась серия взрывов, после которых возникли пожары и исчезли свет и вода в отдельных районах.
По данным оперативного штаба Белгородской области, в результате атаки пострадали 12 человек.
После ударов вспыхнули несколько квартир в многоэтажном доме, а также более 15 припаркованных автомобилей.
Кроме того, повреждено несколько многоквартирных жилых домов. Один частный дом частично разрушен.
Также сообщалось о перебоях с электроэнергией и водоснабжением в некоторых районах города. Масштабы повреждений коммунальной инфраструктуры уточняются.
Сначала в Сети появилась информация, что один из беспилотников мог атаковать местонахождение управления ФСБ. В то же время, один из местных оппозиционных ресурсов опроверг эти сообщения.
По предварительным данным, в результате атаки мог пострадать музей управления внутренних дел Белгородской области. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее сообщалось о том, что в Белгороде исчез свет: росСМИ пишут о возможной атаке на ТЭЦ