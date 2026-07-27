Зеленский объяснил громкие кадровые изменения в оборонном секторе: что явилось главной причиной

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки в оборонном секторе проблемами сотрудничества между Министерством обороны и военным командованием.

Об этом он рассказал в интервью Sky News .

По словам главы государства, между руководителем оборонного ведомства и командующим армией в течение нескольких месяцев существовали трудности в работе и диалоге. В то же время, ключевые задачи во время войны невозможно эффективно решать без согласованных действий обеих структур.

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Зеленский подчеркнул, что кадровые решения также были необходимы для подготовки Украины к сложному зимнему периоду. Президент отметил, что ситуация будет зависеть как от действий украинских властей, так и от поддержки международных партнеров.

Именно поэтому, по его словам, Украине нужен был премьер-министр, который хорошо разбирается в энергетических вопросах и сосредоточится на возможных вызовах для энергосистемы.

Зеленский высказался о мобилизации

Отдельной проблемой президент назвал мобилизацию. Он заявил о необходимости нового подхода и определенных изменений, которые не обязательно должны быть быстрыми или радикальными.

Для принятия соответствующих решений, подчеркнул Зеленский, необходима единая позиция Министерства обороны и командования Вооруженных Сил.

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Президент также обратил внимание на нехватку средств противобаллистической обороны. По его мнению, ответственные за защиту неба структуры должны находиться в постоянном контакте, а не представлять главе государства разные позиции в отдельности.

"Они должны встречаться каждый час, пока наше небо не будет закрыто", - подчеркнул Зеленский.

Отставка Федорова - что известно

Михаил Федоров почти семь лет проработал в Кабмине, сначала как министр цифровой трансформации, а последние полгода как министр обороны. 15 июля он подал в отставку.

На брифинге уже после отставки Федоров довольно жестко подверг критике Сырского и признал, что выступал за его увольнение.

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«Сырский не готов смотреть в глаза и говорить о проблемах. Он готов плести интриги, думать, что кто-то заказал какую-нибудь кампанию. Вместо того чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — заявил он.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны Украины будет выполнять Евгений Хмара. Он напомнил, что Хмара возглавлял Центр специальных операций "Альфа" СБУ, который, по словам Зеленского, демонстрирует одни из самых высоких результатов в уничтожении российских военных.

«Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в составляющих Сил обороны: у него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно», — сказал глава государства.

Зеленский предлагал Михаилу Федорову разные варианты работы во власти.

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Во многих городах Украины продолжаются митинги в поддержку Федорова .

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