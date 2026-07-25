Михаил Драпатый и Александр Сырский

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Изменить подходы к мобилизации, продолжить удары на большие расстояния по территории России и существенно укрепить наши позиции на фронте. Накануне такие четкие задачи поставил президент Украины перед новым руководством армии — главнокомандующим Вооруженными Силами Михаилом Драпатым и начальником Генерального штаба Игорем Скибюком.

Уже несколько дней, как у Вооруженных Сил появились новые командующие. Этому предшествовали беспрецедентные уличные акции протеста, участники которых сначала требовали восстановить уволенного министра обороны Михаила Федорова в должности, а затем выдвинули и дополнительное требование — отставку Главкома Александра Сырского.

И вот армия приветствует нового командующего. Он хорошо известен в войсках, и его считают ярким представителем нового поколения командиров.

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Об этом говорится в репортаже специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Митинги в поддержку Федорова и открытый конфликт

Четверг, 16 июля, 09:01 утра. В Киеве на площади возле театра Ивана Франко, а также в других украинских городах собираются люди с картонными плакатами. На них — лозунги в поддержку Михаила Федорова. Это первый случай за всё время независимости Украины, когда проходит митинг с требованием оставить чиновника на должности.

Официальной причиной увольнения министра обороны Федорова назвали перезагрузку правительства. Неофициальной — принципиальный конфликт с главнокомандующим Александром Сырским.

В тот же день уволенный с должности Федоров даёт первую открытую пресс-конференцию. Он откровенно говорит о достижениях и проблемах, благодарит президента, уверяет, что остаётся в его команде, но подтверждает: работать с Сырским дальше было бы совершенно невозможно.

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Михаил Федоров, бывший министр обороны Украины: «Это при условии, что Сирского не будет. Я никогда не выдвигал условий, мне не нужна „помада“ министра обороны для того, чтобы считаться министром обороны. Мне нужна должность, чтобы реально победить в войне. В существующей конструкции лично я не знаю, как».

На эту пресс-конференцию приходят даже народные депутаты. В этот момент становится известно, что глава МВД Игорь Клименко, которому предлагали пост министра обороны, отказался.

Пятница, 17 июля. Уличные протесты становятся ещё более масштабными. Вместо Федорова Кабмин назначает временно исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару — временного главы СБУ. Участники митинга рисуют новые плакаты с новым требованием — уволить главнокомандующего Сырского.

Эти призывы находят отклик и в парламенте, где народные депутаты инициируют обращение с требованием отставки генерала.

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Сам главнокомандующий, как обычно, находится на фронте. Оттуда он публикует пост в Facebook, в котором благодарит Федорова за совместную работу в министерстве и выражает желание остаться в команде Украины.

5 дней консультаций в кабинете президента и три кандидата

Тем временем в Офисе Президента глава государства Владимир Зеленский вместе с заместителем руководителя ОПУ Павлом Палисой поддерживает связь с фронтом: с руководителями Сил беспилотных систем, командованием ДШВ, а также с командирами корпусов «Хартия» и «Азов».

Такие встречи в кабинете Президента продолжаются 5 дней подряд — командиры по очереди приходят или подключаются онлайн. Некоторые даже по два раза, например, комкор 3-го корпуса и командиры «Хартии» и «Азова». Трижды — командование ДШВ.

Зеленский встречается и с Михаилом Федоровым. Источники в ОП сообщают, что ему предлагают другие высокие должности, но он отказывается и продолжает претендовать на пост министра обороны.

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Понедельник, 20 июля. На площади Франко продолжаются акции. В это время с фронта в Киев срочно вызывают командующего ДШВ Олега Апостола, командующего Объединёнными силами Михаила Драпатого, а также заместителя начальника Генштаба Владимира Горбатюка. Именно их называют потенциальными кандидатами на должность Главкома.

Александр Сырский тем временем пишет открытую колонку, в которой заявляет, что его работа — это война, а сведение конфликта к двум личностям — это игра на руку врагу.

Впрочем, в военных кругах и СМИ четко выделяют тройку основных претендентов:

Олег Апостол: 39-летний генерал, который вырос на этой войне. Его называют представителем нового поколения. Под его руководством подразделения ДШВ провели успешные операции под Добропольем и на Александровском направлении.

Михаил Драпатый: 43-летний генерал, которого знают и уважают в войсках. Именно он прорывался на БМП в окруженный Мариуполь в 2014 году и ушел в отставку с должности командующего Сухопутными войсками из-за трагедии на полигоне.

Владимир Горбатюк: менее публичный генерал, который эффективно и системно работает с международными партнерами.

Назначение Драпатого и новые задачи для ВСУ

Интрига продолжается до позднего вечера вторника, когда Владимир Зеленский официально объявляет о своём решении.

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Владимир Зеленский, Президент Украины: «Я принял решение, что новым Главнокомандующим станет Михаил Драпатый».

Михаил Драпатый, Главнокомандующий ВСУ: «Благодарю Президента Украины за доверие, министра обороны за поддержку, а Силы обороны — за новый этап службы. Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность».

Обновления коснулись и Генерального штаба. Его главой становится Игорь Скибюк — десантник с многолетним стажем, ранее руководивший операцией в Курской области.

Предшественники сложили полномочия. Генерал Сирский благодарит воинов и склоняет голову перед семьями погибших, подчеркивая, что будет служить Украине в любом статусе до самой Победы.

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Президент публикует совместное фото с прежним и новым командованием, давая четкие указания: усовершенствовать мобилизационные процессы, продолжить модернизацию армии и укрепить позиции на фронте.

Какие должности займут Александр Сырский и Алексей Гнатов, пока остается загадкой. Так же открытым остается вопрос относительно Михаила Федорова, который накануне отказался от должности вице-премьера по военным инновациям. Акции на площади Франко продолжаются.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Трагедия в Киевской области! Взрывы и пожары в РФ! Новое руководство ВСУ! | ТСН 20:00 24 июля

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