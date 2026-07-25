Магнитная буря в Украине 25 июля: какая ее мощность

Магнитная буря

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В субботу, 25 июля, солнечная активность будет слабой. Магнитная буря опустится до зеленого уровня — это К-индекс 2.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Геомагнитные условия, вероятно, будут оставаться преимущественно спокойными. Впрочем, отмечают ученые, есть вероятность некоторых активных периодов, пока солнечный ветер будет оставаться выше фонового уровня.

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Магнитная буря 25 июля. Фото: meteoagent

Заметим, магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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