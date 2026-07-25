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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Магнитная буря в Украине 25 июля: какая ее мощность

Пока мощного геошторма нет.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря

В субботу, 25 июля, солнечная активность будет слабой. Магнитная буря опустится до зеленого уровня — это К-индекс 2.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Геомагнитные условия, вероятно, будут оставаться преимущественно спокойными. Впрочем, отмечают ученые, есть вероятность некоторых активных периодов, пока солнечный ветер будет оставаться выше фонового уровня.

Магнитная буря 25 июля. Фото: meteoagent

Магнитная буря 25 июля. Фото: meteoagent

Заметим, магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
504
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