Магнітна буря в Україні 25 липня: яка її потужність

Магнітна буря

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У суботу, 25 липня, сонячна активність буде слабкою. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня — це К-індекс 2.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Геомагнітні умови, ймовірно, залишатимуться переважно спокійними. Втім, зауважують науковці, є ймовірність деяких активних періодів, поки сонячний вітер залишатиметься вище фонового рівня.

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Магнітна буря 25 липня. Фото: meteoagent

Зауважимо, магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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