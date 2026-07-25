- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 352
- Время на прочтение
- 2 мин
На Украину обрушивается двойной удар стихии: синоптики предупредили, какие области будут "опасными" и когда (карта)
Западный антициклон обеспечит в субботу солнечную и сухую погоду в большинстве областей Украины.
В субботу, 25 июля, в Украине ожидается умеренно тёплая погода с температурой до +28 градусов, однако местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
По прогнозу украинской синоптички Натальи Диденко, в субботу, 25 июля, температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах +24…+27 градусов тепла, а на западе будет немного прохладнее — от +20 до +24 градусов. Кратковременные ночные дожди возможны на севере и западе, а днём осадки вероятны в западной части, а также местами в Полтавской, Сумской, Донецкой областях, Запорожье и в Крыму, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода.
В воскресенье, 26 июля, потеплеет до +25…+29 градусов, а в Закарпатье — до +30 градусов, хотя на востоке температура снизится до +20…+23 градусов. При этом восточные и юго-восточные области, Днепропетровскую область и Крым могут накрыть сильные ливни с грозами и шквалами, тогда как в других регионах будет сухо и солнечно.
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в субботу западный антициклон обеспечит преимущественно сухую и солнечную погоду с температурой +12…+17 градусов тепла ночью и комфортными +23…+28 градусов тепла днём, хотя местами возможны кратковременные грозовые дожди. Уже 27 июля южные ветры принесут кратковременное потепление до +30…+33 градусов тепла, в результате чего Украина станет одной из самых тёплых стран Европы.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют по всей стране облачную погоду с прояснениями.
Если ночь пройдет без осадков, то днем местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха днём будет колебаться от +21 до +26 градусов тепла, в Карпатах — от +13 до +18 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 25 июля.
Читайте также:
Гороскоп на 25 июля для всех знаков зодиака: день, когда стоит проявить сочувствие
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.