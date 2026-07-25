На Украину обрушивается двойной удар стихии: синоптики предупредили, какие области будут "опасными" и когда (карта)

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В субботу, 25 июля, в Украине ожидается умеренно тёплая погода с температурой до +28 градусов, однако местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

По прогнозу украинской синоптички Натальи Диденко, в субботу, 25 июля, температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах +24…+27 градусов тепла, а на западе будет немного прохладнее — от +20 до +24 градусов. Кратковременные ночные дожди возможны на севере и западе, а днём осадки вероятны в западной части, а также местами в Полтавской, Сумской, Донецкой областях, Запорожье и в Крыму, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода.

В воскресенье, 26 июля, потеплеет до +25…+29 градусов, а в Закарпатье — до +30 градусов, хотя на востоке температура снизится до +20…+23 градусов. При этом восточные и юго-восточные области, Днепропетровскую область и Крым могут накрыть сильные ливни с грозами и шквалами, тогда как в других регионах будет сухо и солнечно.

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Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в субботу западный антициклон обеспечит преимущественно сухую и солнечную погоду с температурой +12…+17 градусов тепла ночью и комфортными +23…+28 градусов тепла днём, хотя местами возможны кратковременные грозовые дожди. Уже 27 июля южные ветры принесут кратковременное потепление до +30…+33 градусов тепла, в результате чего Украина станет одной из самых тёплых стран Европы.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют по всей стране облачную погоду с прояснениями.

Если ночь пройдет без осадков, то днем местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха днём будет колебаться от +21 до +26 градусов тепла, в Карпатах — от +13 до +18 градусов тепла.

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Погода в Украине 25 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 25 июля.

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