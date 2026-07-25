Один из самых старых мужчин мира умер в 119 лет: что он называл главным секретом долголетия

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Один из самых старых мужчин в мире, Левино да Коста Жезус из Бразилии, умер в возрасте 119 лет.

Об этом сообщает Need To Know.

При жизни он неоднократно делился собственным взглядом на то, что помогло ему прожить больше века, и уверял, что секрет кроется совсем не в особом питании или удивительных методиках.

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Левино да Коста Жезус умер 19 июля в доме престарелых, где проживал последние 19 лет своей жизни.

Хотя международные организации, фиксирующие рекорды долголетия, официально не подтвердили его возраст из-за отсутствия архивных документов и фотографий молодых лет, в Бразилии его считали самым старым мужчиной страны.

По информации дома для престарелых «Сидаде Озанан» в городе Пара-де-Минас, даже в 119 лет мужчина оставался удивительно самостоятельным. Он мог сам есть, охотно общался с людьми и почти всегда улыбался.

Левино да Коста Жезус / © Jam Press

Левино был одним из четырех детей в семье. Он родился 6 мая в 1907 году в сельском обществе Асенсао и всю свою жизнь работал сельским рабочим.

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В дом престарелых мужчина переехал в 100-летнем возрасте вместе со своим братом. Такое решение пришлось принять после того, как сосед, много лет помогавший ухаживать за ними, больше не имел возможности это делать. Вскоре после переезда брат Левино умер.

Несмотря на почтенный возраст, Левино активно приобщался к жизни заведения. Особую радость ему приносили музыка и танцы.

Психолог Каролина Морейра, работавшая с мужчиной, рассказала местным журналистам: «Он очень любил танцевать. Даже после того, как он начал пользоваться колесным креслом, он продолжал участвовать в музыкальных группах с помощью смотрителей и физиотерапевта».

Левино да Коста Жезус / © Jam Press

По словам специалиста, Левино отличался доброжелательностью и спокойным нравом.

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«Он был очень жизнерадостным, спокойным и кротким мужчиной. Он любил рассказывать о своей жизненной истории, делиться воспоминаниями о том, как жил в селе и рассказывать истории о своих рыболовных походах».

Сам Левино был убежден, что прожить 119 лет ему помогли не диеты или особый образ жизни, а вера, хорошие отношения с людьми и внутреннее спокойствие.

Его жизненное кредо было простым: «Никогда не ссориться, а сохранять хорошие дружеские отношения».

Мужчина верил, что счастливая жизнь заключается в соблюдении Божьих заповедей, верности своим принципам и мирном сосуществовании с окружающими.

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При этом он никогда не связывал свое долголетие с какой-либо особой системой питания или «волшебными» продуктами.

Левино да Коста Жезус / © Jam Press

Каролина Морейра также припомнила еще одну особенность долгожителя.

«Каждый год мы праздновали его день рождения. Он это обожал и всегда был так счастлив от своих маленьких вечеринок. Еще одна вещь, которая действительно выделяла его среди других, – это то, как сильно он любил кофе и пирожные. Теперь, когда мы пьем кофе, мы всегда вспоминаем о нем».

Напомним, удивительные секреты долголетия от самой бодрой бабушки страны, которая в 108 лет ездит за рулем Subaru.

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