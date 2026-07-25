ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
102
Время на прочтение
2 мин

Салат из кабачков за 10 минут: топ-3 простые рецепты, которые исчезают со стола первыми

Салаты из кабачков — отличный вариант для лета. Три лучших рецепта за 10 минут — в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Как приготовить салат из кабачков

Как приготовить салат из кабачков / © unsplash.com

Кабачки давно перестали быть только ингредиентом для оладий или рагу. Молодые плоды очень вкусные в свежем виде, легко сочетаются с овощами, сыром, зеленью и ароматными заправками. К тому же такие блюда не нуждаются в длительной термической обработке, поэтому идеально подходят для летнего меню.

В материале ТСН.ua собрали три рецепта салатов из кабачков, которые можно приготовить в считанные минуты.

Салат из молодых кабачков, огурцов и зелени.

Легкий, сочный и освежающий салат, особенно вкусный в жару.

Ингредиенты:

  • 2 молодые кабачки;

  • 2 свежих огурца;

  • пучок укропа;

  • пучок петрушки;

  • 2 столовые ложки оливкового масла;

  • 1 столовая ложка лимонного сока;

  • соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить

  1. Кабачки и огурцы нарежьте тонкими кружочками или полосками с помощью овощечистки. Измельчите зелень и смешайте ее с овощами.

  2. Отдельно приготовьте заправку из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца. Полейте салат, хорошо перемешайте и оставьте на 5–10 минут, чтобы овощи немного промариновались.

Салат из кабачков, помидоров и феты

Сочетание нежного сыра и свежих овощей делает это блюдо сытным, но одновременно легким.

Ингредиенты:

  • 2 молодые кабачки;

  • 2 больших помидора;

  • 150 г сыра фета;

  • горсть листьев базилика;

  • 2 столовые ложки оливкового масла;

  • 1 чайная ложка бальзамического уксуса;

  • молотый черный перец.

Способ приготовления

  1. Кабачки нарежьте тонкими слайсами. Помидоры разделите на большие кусочки, а творог раскрошите руками.

  2. Соедините все компоненты в большой миске, добавьте листья базилика. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом. По желанию приправьте свежемолотым перцем. Солить следует осторожно, ведь фета уже достаточно соленая.

Пикантный салат из кабачков, моркови и чеснока

Этот рецепт напоминает овощи по-корейски, но готовится гораздо быстрее.

Ингредиенты:

  • 2 молодые кабачки;

  • 1 большая морковь;

  • 2 зубчика чеснока;

  • 2 столовые ложки растительного масла;

  • 1 столовая ложка яблочного уксуса;

  • 1 чайная ложка меда;

  • 1 чайная ложка кунжута;

  • соль;

  • молотый перец.

Пошаговое приготовление

  1. Кабачки и морковь натрите на терке для корейских овощей или нарежьте тонкой соломкой.

  2. Чеснок пропустите через пресс. Для заправки смешайте растительное масло, уксус, мед, соль и перец. Добавьте соус к овощам, хорошо перемешайте и оставьте примерно на 15 минут. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Как сделать салат из кабачков еще вкуснее

  • Молодые кабачки не нужно очищать от кожуры, если она тонкая и нежная. Именно она придает блюду приятную текстуру.

  • Чтобы овощи оставались хрустящими, заправляйте салат непосредственно перед подачей. Если кабачки выделили много сока, его лучше слить.

  • К таким салатам прекрасно подходят орехи, семена, руккола, пармезан, мята, кинза или несколько капель соевого соуса. Каждый из этих ингредиентов поможет разнообразить знакомый вкус без усилий.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie