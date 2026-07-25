Салат из кабачков за 10 минут: топ-3 простые рецепты, которые исчезают со стола первыми

Как приготовить салат из кабачков / © unsplash.com

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Кабачки давно перестали быть только ингредиентом для оладий или рагу. Молодые плоды очень вкусные в свежем виде, легко сочетаются с овощами, сыром, зеленью и ароматными заправками. К тому же такие блюда не нуждаются в длительной термической обработке, поэтому идеально подходят для летнего меню.

В материале ТСН.ua собрали три рецепта салатов из кабачков, которые можно приготовить в считанные минуты.

Салат из молодых кабачков, огурцов и зелени.

Легкий, сочный и освежающий салат, особенно вкусный в жару.

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Ингредиенты:

2 молодые кабачки;

2 свежих огурца;

пучок укропа;

пучок петрушки;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить

Кабачки и огурцы нарежьте тонкими кружочками или полосками с помощью овощечистки. Измельчите зелень и смешайте ее с овощами. Отдельно приготовьте заправку из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца. Полейте салат, хорошо перемешайте и оставьте на 5–10 минут, чтобы овощи немного промариновались.

Салат из кабачков, помидоров и феты

Сочетание нежного сыра и свежих овощей делает это блюдо сытным, но одновременно легким.

Ингредиенты:

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2 молодые кабачки;

2 больших помидора;

150 г сыра фета;

горсть листьев базилика;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка бальзамического уксуса;

молотый черный перец.

Способ приготовления

Кабачки нарежьте тонкими слайсами. Помидоры разделите на большие кусочки, а творог раскрошите руками. Соедините все компоненты в большой миске, добавьте листья базилика. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом. По желанию приправьте свежемолотым перцем. Солить следует осторожно, ведь фета уже достаточно соленая.

Пикантный салат из кабачков, моркови и чеснока

Этот рецепт напоминает овощи по-корейски, но готовится гораздо быстрее.

Ингредиенты:

2 молодые кабачки;

1 большая морковь;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки растительного масла;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 чайная ложка меда;

1 чайная ложка кунжута;

соль;

молотый перец.

Пошаговое приготовление

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Кабачки и морковь натрите на терке для корейских овощей или нарежьте тонкой соломкой. Чеснок пропустите через пресс. Для заправки смешайте растительное масло, уксус, мед, соль и перец. Добавьте соус к овощам, хорошо перемешайте и оставьте примерно на 15 минут. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Как сделать салат из кабачков еще вкуснее

Молодые кабачки не нужно очищать от кожуры, если она тонкая и нежная. Именно она придает блюду приятную текстуру.

Чтобы овощи оставались хрустящими, заправляйте салат непосредственно перед подачей. Если кабачки выделили много сока, его лучше слить.

К таким салатам прекрасно подходят орехи, семена, руккола, пармезан, мята, кинза или несколько капель соевого соуса. Каждый из этих ингредиентов поможет разнообразить знакомый вкус без усилий.

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