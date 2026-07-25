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Салат из кабачков за 10 минут: топ-3 простые рецепты, которые исчезают со стола первыми
Салаты из кабачков — отличный вариант для лета. Три лучших рецепта за 10 минут — в материале ТСН.ua.
Кабачки давно перестали быть только ингредиентом для оладий или рагу. Молодые плоды очень вкусные в свежем виде, легко сочетаются с овощами, сыром, зеленью и ароматными заправками. К тому же такие блюда не нуждаются в длительной термической обработке, поэтому идеально подходят для летнего меню.
В материале ТСН.ua собрали три рецепта салатов из кабачков, которые можно приготовить в считанные минуты.
Салат из молодых кабачков, огурцов и зелени.
Легкий, сочный и освежающий салат, особенно вкусный в жару.
Ингредиенты:
2 молодые кабачки;
2 свежих огурца;
пучок укропа;
пучок петрушки;
2 столовые ложки оливкового масла;
1 столовая ложка лимонного сока;
соль и черный перец — по вкусу.
Как приготовить
Кабачки и огурцы нарежьте тонкими кружочками или полосками с помощью овощечистки. Измельчите зелень и смешайте ее с овощами.
Отдельно приготовьте заправку из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца. Полейте салат, хорошо перемешайте и оставьте на 5–10 минут, чтобы овощи немного промариновались.
Салат из кабачков, помидоров и феты
Сочетание нежного сыра и свежих овощей делает это блюдо сытным, но одновременно легким.
Ингредиенты:
2 молодые кабачки;
2 больших помидора;
150 г сыра фета;
горсть листьев базилика;
2 столовые ложки оливкового масла;
1 чайная ложка бальзамического уксуса;
молотый черный перец.
Способ приготовления
Кабачки нарежьте тонкими слайсами. Помидоры разделите на большие кусочки, а творог раскрошите руками.
Соедините все компоненты в большой миске, добавьте листья базилика. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом. По желанию приправьте свежемолотым перцем. Солить следует осторожно, ведь фета уже достаточно соленая.
Пикантный салат из кабачков, моркови и чеснока
Этот рецепт напоминает овощи по-корейски, но готовится гораздо быстрее.
Ингредиенты:
2 молодые кабачки;
1 большая морковь;
2 зубчика чеснока;
2 столовые ложки растительного масла;
1 столовая ложка яблочного уксуса;
1 чайная ложка меда;
1 чайная ложка кунжута;
соль;
молотый перец.
Пошаговое приготовление
Кабачки и морковь натрите на терке для корейских овощей или нарежьте тонкой соломкой.
Чеснок пропустите через пресс. Для заправки смешайте растительное масло, уксус, мед, соль и перец. Добавьте соус к овощам, хорошо перемешайте и оставьте примерно на 15 минут. Перед подачей посыпьте кунжутом.
Как сделать салат из кабачков еще вкуснее
Молодые кабачки не нужно очищать от кожуры, если она тонкая и нежная. Именно она придает блюду приятную текстуру.
Чтобы овощи оставались хрустящими, заправляйте салат непосредственно перед подачей. Если кабачки выделили много сока, его лучше слить.
К таким салатам прекрасно подходят орехи, семена, руккола, пармезан, мята, кинза или несколько капель соевого соуса. Каждый из этих ингредиентов поможет разнообразить знакомый вкус без усилий.