Это лето россияне запомнят: почему Украине важно наносить удары по складам Wildberries в РФ

Последствия удара по РФ / © ТСН

Реклама

Это лето многим россиянам запомнится надолго. К уже привычной повседневной картине пожаров в российских городах и километровых очередях на заправках добавились эмоциональные видео с заплакавшими предпринимателями, которые мгновенно разорились после уничтожения гигантских складских комплексов маркетплейсов Wildberries и Ozon в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Таганроге, на Ставрополье и в Ленинградской области.

Общие убытки оцениваются в триллионы рублей. Почему эти целенаправленные удары — это не просто ответ на обстрелы «Новой почты», а точный удар по важнейшей больной точке российской экономики — в материале корреспондентки ТСН Марии Васильёвой.

Атака на российские логистические склады

В родном городе Путина сегодня царит именно та «активность», которой ему, как он сам неоднократно говорил, якобы не хватало. Логистический парк «Уткина заводь» в Ленинградской области и крупный логистический комплекс «Шушари» в Санкт-Петербурге с утра пополнили длинный список пострадавших складских хабов.

Реклама

«Уткина заводь» — один из крупнейших подобных комплексов в России общей площадью 210 тысяч квадратных метров. Пожар охватил там как минимум четверть территории. В «Шушарах» располагались склады и производственные мощности сразу нескольких крупных компаний. Однако наибольшую площадь там занимал онлайн-ритейлер Wildberries — просто потому, что он является крупнейшим в РФ.

А это — всё, что осталось от одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries в городе Электросталь под Москвой. Его площадь составляла 230 тысяч квадратных метров. Теперь на его месте — сплошное пепелище.

В целом только за эту неделю Силы обороны Украины успешно нанесли удары по 7 из 10 крупнейших логистических хабов самой компании Wildberries или по объектам, где этот онлайн-ритейлер арендовал большие складские площади.

Банкротство предпринимателей и отказ от компенсаций

Для тысяч российских продавцов эти пожары стали настоящей финансовой катастрофой.

Реклама

Российская предпринимательница: «Всё то, что я два года по крупицам создавала, просто сгорело дотла!».

Российский предприниматель: «Говорят, мужчины не плачут. Но в этой ситуации просто сложно сдержаться... Ты предприниматель, у тебя жесткие обязательства перед швеями, фабриками, банками. Куча обязательств! Думал, после трёх сгоревших складов это наконец закончится, но оно не закончилось...».

После уничтожения первых крупных логистических комплексов в Электростали и Тамбовской области сгорел товар 88 тысяч мелких предпринимателей, официально сообщила владелица Wildberries Татьяна Ким. Однако после этих двух объектов частично или полностью сгорели ещё пять хабов.

Наибольшие финансовые потери понес именно мелкий и средний бизнес — в целом их убытки уже превышают триллион рублей. При этом компания Wildberries недавно хитро внесла изменения в свою публичную оферту, которыми полностью отказалась от выплаты каких-либо компенсаций продавцам в случае потери или уничтожения товаров в результате ударов беспилотников.

Реклама

Удар по банковской системе противника

Эксперты отмечают: у самой компании Wildberries долговые обязательства превышали триллион рублей ещё до начала системных атак украинских дронов.

Если этот гигантский маркетплейс окончательно рухнет под тяжестью убытков, под сокрушительным ударом окажутся и крупнейшие российские банки-кредиторы, что вызовет цепную реакцию во всей финансовой системе РФ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Трагедия в Киевской области! Взрывы и пожары в РФ! Новое руководство ВСУ! | ТСН 20:00 24 июля

Новости партнеров