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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
19
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака на Россию, пожар на складах Wildberries: главные новости ночи 24 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Атака на склады Wildberries

Атака на склады Wildberries

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 июля 2026 года:

  • Массированная атака на Россию: в Питере и Твери вспыхнули склады Wildberries (видео) Читать далее –>

  • Путин признает катастрофу экономики РФ: инвесторы убегают, бизнес урезает расходы Читать далее –>

  • Взрывы гремят по всему Крыму: в Симферополе горят склады Wildberries (видео) Читать дальше –>

  • Путин тратит миллиарды уже не на победу: аналитик рассказал, что добивает режим Читать далее –>

  • РФ пытается расширить фронт в Харьковской области: что происходит Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
19
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