Массированная атака на Россию: в Питере и Твери вспыхнули склады Wildberries (видео)

Пожар на складах Wildberries

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В ночь на 24 июля в России сообщили о массированной атаке беспилотников на Санкт-Петербург и Тверскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Атака на Тверь

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Около 02:30 в сети начали появляться сообщения об атаке беспилотников на Тверь и область.

После этого очевидцы обнародовали кадры пожара. По оценкам OSINT-аналитиков, под удар мог попасть состав компании Wildberries, однако эта информация нуждается в подтверждении.

Официальных комментариев местных властей по поводу последствий атаки пока не поступало.

Атака на Санкт-Петербург

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Угрозу применения беспилотников в Ленинградской области объявили около 23:15.

Приблизительно в 03:30, судя по обнародованным видеозаписям, дроны достигли района Санкт-Петербурга.

Впоследствии у сети появились кадры атаки на объект, который, по предварительной информации, является составом Wildberries. После удара там возник масштабный пожар.

Российские Telegram-каналы уточняют, что речь идет о логистическом центре Wildberries в селе Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Несмотря на то, что объект находится за административными границами Санкт-Петербурга, его часто называют составом Wildberries в Санкт-Петербурге.

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В то же время Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что атакована промышленная зона «Уткина Заводь», где расположены несколько складских комплексов, в том числе и объект Wildberries.

При этом OSINT-сообщества обратили внимание, что на отдельных видео видны две ячейки задымления. Речь идет об ударах по двум разным объектам, пока неизвестно.

Официально российские власти информацию о возможных поражениях не комментировали. В то же время губернатор Ленинградской области заявил, что по состоянию на 04:30 силы противовоздушной обороны якобы сбили 33 беспилотника.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму уже третью ночь подряд сообщают о взрывах в результате атак беспилотников.

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Мы ранее информировали, что в Сети ходят видео с реакцией россиян после ударов по составам Wildberries.

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