Россию атаковали дроны: в Воронеже могли поразить важный логистический центр Wildberries

Атака БПЛА на РФ

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В российском Воронеже в ночь на 23 июля прозвучала серия взрывов во время массированной атаки беспилотников.

Об этом сообщают местные жители.

По информации российских мониторинговых каналов, одной из вероятных целей атаки мог стать логистический хаб Wildberries.

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Отмечается, что после предварительных ударов по этому объекту компания сменила режим работы склада.

В частности, складская деятельность в ночное время — с 00:00 до 06:00 — была приостановлена.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали логистический центр компании Wildberries в Электростале в Московской области.

Мы ранее информировали, что эксперт Иван Ступак отметил, что удары по составам Wildberries преследуют на 40% военную цель, а на 60% — гражданскую и политическую.

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