ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
666
Время на прочтение
1 мин

Россию атаковали дроны: в Воронеже могли поразить важный логистический центр Wildberries

Также взрывы прогремели в других российских регионах.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Атака БПЛА на РФ

Атака БПЛА на РФ

В российском Воронеже в ночь на 23 июля прозвучала серия взрывов во время массированной атаки беспилотников.

Об этом сообщают местные жители.

По информации российских мониторинговых каналов, одной из вероятных целей атаки мог стать логистический хаб Wildberries.

Отмечается, что после предварительных ударов по этому объекту компания сменила режим работы склада.

В частности, складская деятельность в ночное время — с 00:00 до 06:00 — была приостановлена.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали логистический центр компании Wildberries в Электростале в Московской области.

Мы ранее информировали, что эксперт Иван Ступак отметил, что удары по составам Wildberries преследуют на 40% военную цель, а на 60% — гражданскую и политическую.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
666
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie