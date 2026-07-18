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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
480
Время на прочтение
1 мин

Дроны атаковали логистический центр Wildberries в Подмосковье (видео)

БПЛА атаковали один из крупнейших логистических центров России.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Атака на склад в Подмосковье

Атака на склад в Подмосковье

Утром 18 июля беспилотники атаковали логистический центр компании Wildberries в Электростале в Московской области.

Соответствующие видео публикуют в соцсетях местные жители.

Логистический центр Wildberries в Электростале является вторым по объему обработки заказов логистическим объектом компании в России.

Местные жители сообщают, что он был уничтожен полностью, поскольку возгорание произошло на всей территории хаба.

Ранее сообщалось, что после обострения энергетического кризиса в России из-за атак украинских дронов по российским НПЗ владельцы АЗС начали распродавать их.

Мы ранее информировали, что российская столица снова пережила атаку дронов — власти отчитываются об «убытии».

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Дата публикации
Количество просмотров
480
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