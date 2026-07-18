- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 480
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны атаковали логистический центр Wildberries в Подмосковье (видео)
БПЛА атаковали один из крупнейших логистических центров России.
Утром 18 июля беспилотники атаковали логистический центр компании Wildberries в Электростале в Московской области.
Соответствующие видео публикуют в соцсетях местные жители.
Логистический центр Wildberries в Электростале является вторым по объему обработки заказов логистическим объектом компании в России.
Местные жители сообщают, что он был уничтожен полностью, поскольку возгорание произошло на всей территории хаба.
Ранее сообщалось, что после обострения энергетического кризиса в России из-за атак украинских дронов по российским НПЗ владельцы АЗС начали распродавать их.
Мы ранее информировали, что российская столица снова пережила атаку дронов — власти отчитываются об «убытии».