Гель или тушь для бровей: в чём разница и какое средство подходит именно вам

Гель или тушь для бровей / © Credits

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Бьюти-индустрия давно перестала ограничиваться одним карандашом для бровей. Сегодня можно найти десятки продуктов для создания любого эффекта — от максимально естественных до графично оформленных бровей. Нано-брови, микроблейдинг, микрошейдинг, осветленные брови или модный эффект ламинирования — каждая тенденция приносит с собой новые косметические средства, об этом рассказало издание Women`s Health.

За последние десятилетия мода на брови кардинально изменилась. От тонких, почти нитевидных бровей 1990-х и начала 2000-х мы перешли к выразительным Instagram-бровей 2010-х, а сегодня главный тренд — мягкие, пушистые и максимально естественные формы. Именно поэтому особую популярность приобрели средства, которые не рисуют новые брови, а подчеркивают те, что уже подарила природа.

По словам нью-йоркского визажиста Кристиана Брисеньо, сегодня люди стремятся сохранить форму и аккуратность бровей, но без эффекта чрезмерного макияжа. Именно здесь на сцену выходят гель и тушь для бровей. Хотя они похожи внешне — компактный тюбик и маленькая щеточка, — их назначение совершенно разное.

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Гель для бровей

Гель для бровей действует почти как лак для волос, только в миниатюре. Его главная задача — уложить волоски в нужном направлении, придать им форму и зафиксировать результат на весь день.

Современные формулы содержат фиксирующие полимеры, загустители и воду. В тонированных вариантах также используются пигменты и микроволокна, придающие густоту. Некоторые средства содержат воск, пантенол или растительные масла, которые ухаживают за волосками. Сегодня можно найти несколько разновидностей гелей:

прозрачные

тонированные

водостойкие и классические

гели с микроволокнами

восковые формулы

средства с эффектом ламинирования

гели сильной фиксации

Особенно популярны гели с микроволокнами. Они буквально «цепляются» за волоски и создают иллюзию более густых бровей. А если хочется модного эффекта зачесанных вверх волосков, стоит обратить внимание на ламинирующие или восковые формулы.

Главное преимущество геля — контроль. Он помогает сделать взгляд более открытым, ведь приподнятые волоски визуально «подтягивают» область вокруг глаз. Особенно хорошо он работает на длинных, жестких или непослушных бровях.

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Как выбрать хороший гель

Стоит обратить внимание на несколько характеристик:

степень фиксации — от легкой до очень сильной

форма и размер щеточки

естественный финиш

отсутствие белых следов и шелушения после высыхания

правильный оттенок, если вы выбираете тонированный вариант

Если волоски растут вниз или имеют жесткую структуру, лучше выбирать более сильную фиксацию. Для густых и послушных бровей вполне достаточно легкого геля.

Как правильно наносить гель

Начинайте только с чистых и сухих бровей. Если используете прозрачный гель, сначала зафиксируйте волоски, а уже потом, при необходимости, заполните пробелы карандашом или тенями. Переднюю часть бровей расчесывайте вверх, а середину и кончик — немного наружу. Такое направление делает взгляд открытым и не создает неестественного эффекта ламинирования.

Тонирующий гель лучше наносить очень легкими движениями. Сначала обработайте участки, где волосков меньше всего, а остатки средства распределите по более густым зонам. После нескольких секунд высыхания можно слегка прижать волоски пальцем, это сделает результат ещё более аккуратным.

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Тушь для бровей

Если гель отвечает за форму, то тушь для бровей — за цвет, густоту и объем. Она действует почти так же, как обычная тушь для ресниц: покрывает каждый волосок пигментом, делает брови визуально более густыми и выразительными. Особенно хорошо тушь подходит тем, у кого:

светлые брови

редкие волоски

неравномерный цвет

отдельные участки потеряли густоту

появилась седина

Некоторые формулы также содержат микроволокна, которые придают ещё больше объёма. В отличие от карандашей или помад, тушь не создает новый контур, а работает только с натуральными волосками. Именно поэтому результат выглядит мягко и максимально естественно.

Как выбрать тушь для бровей

При покупке важно убедиться, что это именно тушь, а не тонированный гель — эти продукты легко перепутать. Также стоит обратить внимание на:

маленькую точную щеточку

естественную цветопередачу

гибкую фиксацию

наличие микроволокон для редких бровей

Визажисты советуют выбирать оттенок, максимально близкий к естественному цвету бровей или даже на тон светлее. Слишком темный пигмент может сделать лицо более суровым.

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Как правильно наносить тушь

Сначала обязательно удалите излишки средства с щеточки. Наносите тушь в первую очередь на самые редкие участки и кончики бровей, где цвета обычно не хватает больше всего. Затем остатками средства прочешите более густые участки.

Не стоит каждый раз окунать кисточку обратно в флакон — избыток пигмента сделает макияж неестественным. Если вы хотите добиться густоты, после высыхания первого слоя нанесите ещё один только на те места, где это действительно необходимо.

Если вы используете карандаш или лайнер для бровей, тушь наносится в последнюю очередь. Сначала заполняются пробелы, а затем волоски расчесываются тушью для более естественного вида.

Что же выбрать

Всё зависит от того, чего именно не хватает вашим бровям. Если волоски густые, но непослушные, оптимальный выбор — гель. Он поможет зафиксировать форму, приподнять волоски и сделать брови более аккуратными.

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Если же бровям не хватает цвета, густоты или объёма, лучше подойдёт тушь. Она придаёт выразительность, не создавая эффекта нарисованных бровей.

Кстати, для зрелого макияжа тушь может стать настоящей находкой, ведь она легко маскирует седые волоски и визуально делает брови гуще. И самое приятное, что выбирать только один продукт вовсе не обязательно. Многие профессиональные визажисты сочетают оба средства: сначала используют тушь для цвета и объёма, а сверху наносят прозрачный гель, чтобы зафиксировать результат на весь день.

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