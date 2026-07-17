Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 18-19 июля

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Суббота, 18 мюля, время неожиданных и кардинальных перемен, касающихся всех сторон нашей жизни. Многое может перевернуться буквально с ног на голову, а затем обратно. Правда, действовать нужно только в тех случаях, если решение было принято ранее, сегодня от любого выбора — особенно, если он может иметь серьезные последствия — лучше отказаться.

Все действия, совершаемые в этот день, должны быть тщательно обдуманы — спонтанность и импровизации неприемлемы, что резко сужает пространство для маневров в выходной день. Впрочем — и это необходимо учитывать — вообще не подходит для отдыха, также нежелательно заниматься творчеством и отправляться в поездки — как профессионального, так и развлекательного характера.

В воскресенье, 19 июля, энергетический «ветер» резко переменится: сил у нас поубавится, поэтому от активных действий нужно отказаться. Взамен рекомендуется заняться умственной работой и научными исследованиями — разумеется, если человек как-то связан с такого рода деятельностью.

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В целом время будет течь спокойно и неторопливо, резких «всплесков» ждать не стоит Многие из нас почувствуют обострение интуиции, которую можно будет использовать для поиска потерянных вещей, а также принятия важных решений — внутренний голос в этом деле окажется решающим. Кому повезет в такое переменчивое, но интересное время?

Овен

Овнам, похоже, удастся вернуть то, что они считали бесповоротно потерянным. Скорее всего, речь будет идти о личной жизни –точнее, об отношениях, которые в последнее время зашли в тупик — пришла пора «выводить» их из него.

Самое важное, что в таком случае потребуется от представителей знака, это уверенность в себе и своих действиях, которые стали им изменять, и спокойствие. Как правило, оно им не свойственно, но сейчас — хоть это будет и непросто — необходимо сдерживаться, тогда удастся подчинить себе обстоятельства.

Весы

Весам в эти дни звезды обещает удачный шопинг, во время которого они смогут приобрести то, что давно — и до этого времени безрезультатно — искали. Теперь везение будет на их стороне.

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Особенно удачной станет прогулка по магазинам для тех представителей знака, которые являются коллекционерами: посещение антикварных лавочек и блошиных рынков не только принесет массу приятных эмоций, но и подарит неожиданный — и очень ценный — «улов». Не менее важным фактором станет и то, что стоимость за него окажется более чем приемлемой.

Рыбы

Рыбам в эти дни удастся решить семейную проблему, которая досаждала предстаивтелям знака уже довольно давно — теперь же сложатся прекрасные условия для мира в семье, который для представителей этого знака имеет особое значение.

Главное — понять, что традиционные методы воздействия на кого-то из близких в это время действовать не будут, в то время как неожиданные — и креативные — способы дадут максимально действенный результат — не стоит от него отказываться, каким бы странными и нестандартными они ни показались.

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