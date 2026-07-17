Леся Никитюк показалась с годовалым сыном на отдыхе: как выглядит Оскар

Леся Никитюк

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новым милым фото со своим годовалым сыном Оскаром.

В фотоблоге знаменитость показала, как проводит время с малышом на отдыхе. Правда, лицо сына Леся и дальше не демонстрирует. На фотографии мальчик позирует спиной, сидя на руках у мамы. Вероятно, семья уехала в загородный комплекс наслаждаться живописной природой.

Сама же ведущая предстала перед камерой без макияжа в легком летнем виде, тогда как Оскар был одет в футболку и шорты.

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«Наш малый скворец и сладкий масипун», — трогательно подписала кадр Никитюк.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, телеведущая сообщила, что берет длительную паузу в работе. По словам звезды, она планирует посвятить отдыху и семье целый месяц и вернется к делам только в середине августа.

К слову, Леся Никитюк воспитывает сына вместе с женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара обручилась в начале 2025 года, а уже летом впервые стала родителями. Жених звезды моложе ее на девять лет.

Напомним, недавно певица Наталья Валевская болезненно высказалась о материнстве. Звезда со слезами рассказала о чувстве вины и мечту о ребенке.

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