Обыски в «ФАРМАСЕЛ»: что известно о корпоративном конфликте с «НИКО» и уголовном производстве

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Стражи порядка расследуют обстоятельства корпоративного конфликта между компаниями ООО «ФАРМАСЕЛ» и ООО «НИКО» , который касается возможного незаконного отчуждения имущественных прав. В рамках уголовного производства уже прошли обыски, в настоящее время идет следствие, об этом сообщило издание. OBOZ.UA .

Конфликт возник после завершения многолетнего сотрудничества между бывшими бизнес-партнерами. В то же время, в ООО «ФАРМАСЕЛ» отрицают какие-либо нарушения и подчеркивают, что все договорные отношения между сторонами в течение лет выполнялись должным образом.

По информации издания, это дело привлекло внимание не только из-за обстоятельств конкретного спора. Она стала еще одним примером того, как корпоративный конфликт может перейти из плоскости хозяйственных отношений в уголовное производство, поставив перед бизнесом вопрос о границе между защитой имущественных прав и использованием уголовно-правовых механизмов для разрешения корпоративных споров.

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