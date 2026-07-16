Франция — Англия: букмекеры сделали прогноз на матч за третье место ЧМ-2026

Франция — Англия / © Associated Press

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В ночь на воскресенье, 19 июля, сборные Франции и Англии встретятся в матче за третье место чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Поединок состоится на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Англия.

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На текущем Мундиале французы заняли первое место в группе I, обыграв Сенегал (3:1), а также разгромив Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 финала "Ле Блэ" разбили Швецию (3:0), в 1/8 финала одолели Парагвай (1:0), в четвертьфинале обыграли Марокко (2:0), а в полуфинале проиграли Испании (0:2).

Англичане стали первыми в квартете L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0). В 1/16 финала "Три льва" благодаря камбэку победили ДР Конго (2:1), в 1/8 финала одолели Мексику (3:2), в четвертьфинале совершили камбэк и в экстра-таймах дожали Норвегию (2:1), а в полуфинале проиграли Аргентине (1:2).

Прогноз букмекеров на матч Франция — Англия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Франции. На победу подопечных Дидье Дешама в основное время можно поставить с коэффициентом 1,96. Ничья — 3,80. Выигрыш англичан — 3,75.

На победу французов с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти принимаются ставки с коэффициентом 1,50. Итоговый триумф Англии — 2,54.

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Отметим, что финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Франции установил исторический рекорд чемпионатов мира.

Также мы рассказывали, что Мбаппе назвал причину поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026.

Кроме того, тренер сборной Англии жестко "наехал" на судей после полуфинала ЧМ-2026 с Аргентиной.

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