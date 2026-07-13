Университатя — Динамо: букмекеры сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы

"Динамо" — "Университатя" / © ФК Динамо Киев

Реклама

В четверг, 16 июля, киевское "Динамо" сыграет с румынским клубом "Университатя" из Клужа-Напоки в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Клуж Арене" в румынском городе Клуж-Напока. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Первая игра между командами состоялась 9 июля в польском Люблине и завершилась безголевой ничьей (0:0).

Реклама

Прогноз букмекеров на матч Университатя — Динамо

Фаворитом матча букмекеры называют "Динамо". На победу подопечных Игоря Костюка принимаются ставки с коэффициентом 1,58. Ничья — 4,20. Выигрыш румынской команды — 5,00.

На проход киевлян в следующий раунд квалификации Лиги Европы можно поставить с коэффициентом 1,30. Итоговый успех "Университати" — 3,33.

Победитель этой пары во 2-м этапе отбора Лиги Европы сразится с греческим ПАОКом, а проигравший во 2-м квалифай-раунде Лиги конференций встретится с норвежским "Бранном".

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании форварда ПСЖ.

Реклама

Новости партнеров