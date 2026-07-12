Англия совершила камбэк против Норвегии и прорвалась в полуфинал ЧМ-2026

Норвегия — Англия / © Associated Press

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Сборная Англии победила команду Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) завершился со счетом 1:2 .

В первом тайме англичане больше владели мячом, но на 36-й минуте норвежцы неожиданно открыли счет — Андреас Шельдеруп получил передачу от Мартина Эдегора и с левого фланга штрафной площадки отправил мяч в дальний угол.

Норвегия — Англия / © Associated Press

Норвегия — Англия / © Associated Press

Норвегия — Англия / © Associated Press

На 45+2-й минуте англичане отыгрались — Джуд Беллингем откликнулся на передачу Энтони Гордона в штрафную площадку норвежцев и точно пробил в дальний угол.

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Норвегия — Англия / © Associated Press

Норвегия — Англия / © Associated Press

На 45+4-й минуте подопечные Томаса Тухеля могли выйти вперед — Гарри Кейн перебросил вратаря норвежцев Эрьяна Нюланна после разрезной передачи Беллингема, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Норвегия — Англия / © Associated Press

На старте второго тайма уже норвежцы забили гол, который после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен. На 55-й минуте Торбьорн Хеггем добил мяч в ворота после розыгрыша углового, но при выполнении стандарта Эрлинг Холанд толкал Эллиота Андерсона, что и стало основанием для отмены взятия ворот.

Норвегия — Англия / © Associated Press

Норвегия — Англия / © Associated Press

На 76-й минуте Норвегия имела еще один отличный момент — Пикфорд перевел подачу с угловой на дальнюю сторону штрафной площадки точно в ноги Фредрику Эурснесу, который исполнил подачу, а Кристофер Аер головой пробил в перекладину.

Основное время матча завершилось вничью 1:1, поэтому игра перешла в экстра-таймы.

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На старте экстра-таймов "Три льва" вышли вперед — на 93-й минуте Беллингем добил мяч в ворота после того, как Нюланн отбил перед собой удар Моргана Роджерса из-за пределов штрафной площадки.

Норвегия — Англия / © Associated Press

Норвегия — Англия / © Associated Press

На 99-й минуте англичане могли заработать пенальти — Джед Спенс упал в штрафной площадке норвежцев в борьбе с Оскаром Боббом. Однако после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил 11-метровый, констатировав, что Бобб не фолил.

Таким образом, Англия стала третьим полуфиналистом ЧМ-2026. В 1/2 финала родоначальники футбола 15 июля сразятся с победителем матча Аргентина — Швейцария, который состоится в воскресенье, 12 июля, в 04:00 по киевскому времени.

В другом полуфинале 14 июля будут сильнейшего определять Франция и Испания.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе установил уникальное бомбардирское достижение чемпионатов мира.

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