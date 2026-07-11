Олимпийский чемпион и народный депутат Беленюк победно дебютировал в ММА

Жан Беленюк / © Associated Press

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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк успешно дебютировал в смешанных единоборствах (ММА).

В главном бою вечера лиги смешанных единоборств "Арена" в киевском Дворце спорта 35-летний Беленюк техническим нокаутом в первом раунде победил 53-летнего израильского бойца Хаима Гозали.

Беленюк доминировал над своим соперником с самого начала боя, а уже на четвертой минуте угол израильтянина выбросил белое полотенце, отказавшись от продолжения поединка.

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Для Беленюка это был дебютный бой ММА и первый поединок после завершения карьеры в греко-римской борьбе.

Жан является трехкратным олимпийским медалистом по греко-римской борьбе. В его послужном списке "серебро" Рио-2016, "золото" Токио-2020 и "бронза" Парижа-2024, после завоевания которой он завершил карьеру.

Гозали известен своими выступлениями в одном из самых престижных ММА-промоушенов мира Bellator. До этого последний раз он выходил в октагон в апреле 2025 года на турнире Israel World Combat Championship, где провел бой на голых кулаках против соотечественника Иоганатана Арнона.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Хижняк проведет бой в андеркарде поединка Джошуа.

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