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Фьюри будет биться с 46-летним экс-соперником Кличко: дата и место поединка
"Цыганский король" выйдет в ринг против польского боксера Мариуша Ваха.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который в мае дерзко вызывал Александра Усика на третий бой, узнал имя своего следующего соперника.
37-летний британец проведет поединок против 46-летнего польского боксера Мариуша Ваха.
Поединок между Фьюри и Вахом состоится 24 июля на "Max Muay Thai Stadium" в Таиланде.
Отметим, что для Фьюри этот бой должен стать промежуточным перед поединком с другим звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа.
Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.
Сам Джошуа 25 июля в саудовском Эр-Рияде проведет бой против албанца Кристиана Пренги.
Напомним, 12 апреля Фьюри вернулся в ринг и единогласным решением судей победил россиянина Арсланбека Махмудова.
Вах последний раз выходил на ринг в марте, когда единогласным решением судей проиграл украинцу Виктору Выхристу. В 2012 году поляк претендовал на титул чемпиона мира, но проиграл Владимиру Кличко.
Ранее сообщалось, что Усик отказался от своих чемпионских поясов.