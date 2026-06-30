Фьюри будет биться с 46-летним экс-соперником Кличко: дата и место поединка

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который в мае дерзко вызывал Александра Усика на третий бой, узнал имя своего следующего соперника.

37-летний британец проведет поединок против 46-летнего польского боксера Мариуша Ваха.

Поединок между Фьюри и Вахом состоится 24 июля на "Max Muay Thai Stadium" в Таиланде.

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Отметим, что для Фьюри этот бой должен стать промежуточным перед поединком с другим звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа.

Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.

Сам Джошуа 25 июля в саудовском Эр-Рияде проведет бой против албанца Кристиана Пренги.

Напомним, 12 апреля Фьюри вернулся в ринг и единогласным решением судей победил россиянина Арсланбека Махмудова.

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Вах последний раз выходил на ринг в марте, когда единогласным решением судей проиграл украинцу Виктору Выхристу. В 2012 году поляк претендовал на титул чемпиона мира, но проиграл Владимиру Кличко.

Ранее сообщалось, что Усик отказался от своих чемпионских поясов.

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