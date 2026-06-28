Франция — Швеция: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Франции / © Associated Press

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В среду, 1 июля, сборные Франции и Швеции встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Франция заняла первое место в группе I, обыграв Сенегал (3:1), разгромив Ирак (3:0) и разбив Норвегию (4:1).

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Швеция финишировала третьей в квартете F, разбив Тунис (5:1), потерпев разгромное поражение от Нидерландов (1:5) и сыграв вничью с Японией (1:1).

Прогноз букмекеров на матч Франция — Швеция

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Франции, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 1,27. Ничья — 6,00. Выигрыш шведов — 11,00.

На выход французов в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,11. Проход Швеции в следующую стадию — 6,00.

Победитель пары Франция — Швеция в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Германия — Парагвай.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 были поделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест вышли в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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