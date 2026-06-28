Это приложение разряжает телефон в выключенном состоянии: как его отключить, чтобы не съедал заряд

Какая программа разряжает телефон / © Pixabay

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Многие пользователи уверены, что больше энергии смартфон тратит на игры, просмотр видео или социальные сети. Однако специалисты отмечают: существует еще один «скрытый» потребитель заряда, о котором мало кто задумывается. Речь идет о сервисах определения местоположения или геолокации. Даже если экран выключен, а телефон находится в кармане или сумке, некоторые программы продолжают определять местоположение, обмениваться данными с серверами и запускать фоновые процессы. Это постепенно уменьшает заряд аккумулятора.

Почему геолокация быстро съедает батарею

Функция определения местоположения работает не только через GPS. Для большей точности смартфон одновременно использует мобильную сеть, Wi-Fi и Bluetooth.

Если десятки установленных приложений постоянно запрашивают информацию о местоположении, телефон вынужден регулярно активировать соответствующие модули. Поэтому аккумулятор разряжается значительно быстрее, даже если вы почти не пользуетесь устройством.

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Особенно это касается программ по прогнозу погоды, сервисов доставки, онлайн-магазинов, навигаторов, фитнес-приложений, социальных сетей и некоторых игр.

Какие приложения чаще всего работают в фоновом режиме

Не все программы нуждаются в постоянном доступе к геолокации, однако многие предоставляют такое разрешение автоматически. Чаще всего заряд тратят:

карты и навигаторы;

сервисы прогноза погоды;

социальные сети;

службы такси и доставки;

фитнес-трекеры;

программы для поиска устройств;

отдельные игры с рекламой.

Если вы не пользуетесь ими каждый день, постоянный доступ к местонахождению лучше отключить.

Как отключить геолокацию на Android

Сделать это можно за несколько минут.

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Откройте «Настройки» → «Местоположение» → «Разрешения программ».

Далее просмотрите список приложений и оставьте разрешение только тем, кто действительно нуждается в геолокации.

Для большинства программ лучше выбрать режим «Разрешать только при использовании» или «Запретить».

Как отключить доступ к геолокации на iPhone

Владельцам iPhone нужно перейти в:

«Параметры» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Службы геолокации».

Здесь можно изменить разрешения для каждой программы отдельно.

Оптимальным вариантом будет режим «При использовании программы», а для ненужных приложений — полное запрещение доступа.

Какие еще функции следует проверить

Кроме геолокации, заряд могут незаметно тратить:

автоматическое обновление программ в фоновом режиме;

постоянный поиск Wi-Fi и Bluetooth-устройств;

синхронизация фотографий и файлов с облачными сервисами;

виджеты погоды и регулярно обновляемых новостей;

приложения, посылающие большое количество push-сообщений.

Выключение ненужных фоновых процессов также оказывает положительное влияние на автономность смартфона.

Нужно ли полностью выключать геолокацию

Не обязательно. Если вы регулярно пользуетесь навигатором, сервисами такси или приложениями для поиска потерянного телефона, эта функция остается полезной.

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Лучшее решение — предоставить постоянный доступ только тем программам, которые действительно в этом нуждаются, а для всех остальных оставить доступ только во время использования или полностью его отключить.

Как еще продлить время работы смартфона

Чтобы телефон работал без подзарядки дольше, следует также:

уменьшить яркость экрана или включить автоматическую регулировку;

использовать темную тему на OLED-дисплеях;

выключать Bluetooth и Wi-Fi, когда они не требуются;

закрывать программы, зависшие и активно работающие в фоновом режиме;

регулярно обновлять операционную систему и приложения, ведь новые версии часто содержат оптимизацию энергопотребления.

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