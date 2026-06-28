Полковник Владимир Кононников был найден мертвым: в командовании сделали заявление

Владимир Кононников

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Сегодня, 28 июня, стало известно о смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Александровича Кононникова.

Об этом сообщило Оперативное командование «Південь».

По информации командования, военного обнаружили без признаков жизни. Пока обстоятельства смерти офицера устанавливаются.

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Правоохранители уже проводят первоочередные следственные действия, а также назначено служебное расследование. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружили.

«Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования», — отметили в Оперативном командовании «Південь».

В командовании призвали представителей медиа и общественность не распространять непроверенную информацию и с уважением отнестись к конфиденциальности семьи погибшего.

Там также отметили, что полковник Владимир Кононников был преданным Украине военнослужащим, ответственным командиром и заботился об личном составе своей бригады.

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«Командование и личный состав оперативного командования „Південь“ выражают искренние соболезнования родным, близким и собратьям Владимира Александровича», — говорится в сообщении.

Командир 154-й отдельной механизированной бригады Владимир Кононников

Что известно о комбриге 154-й бригады Владимире Кононникове

Напомним, полковник Владимир Кононников, командир 154-й отдельной механизированной бригады ранее рассказывал о ситуации на фронте и боевой работе своего подразделения.

Приблизительно за четыре месяца до трагедии Кононников стал героем эксклюзивного интервью ТСН, в котором осветил ситуацию на Гуляйпольском направлении и рассказал, в частности, о стратегической роли Гуляйполя как важного рубежа на пути в Запорожье.

В разговоре с корреспонденткой ТСН Юлией Кириенко командир говорил об активности российских войск, соотношении сил на отдельных участках фронта и роли артиллерии и дронов в современной войне.

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Кононников также рассказывал, что несмотря на активное развитие беспилотных технологий, дроны не могут полностью заменить артиллерию большого калибра, поскольку имеют ограничения из-за погодных условий и других факторов.

Он отмечал важность подготовки военнослужащих непосредственно в бригаде и делился опытом управления подразделением в боевых условиях.

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