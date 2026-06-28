Россия ударила ракетой по Харьковщине: есть погибший и раненые, среди них дети

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуевскому району / © ТСН

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Российские войска нанесли ракетный удар по Змиевской громаде Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«По предварительной информации, один человек погиб. Еще пять человек пострадали, среди них один ребенок», — написал он.

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На месте работают все экстренные службы. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий обстрела и уточнения информации о масштабе разрушений.

Впоследствии Синегубов уточнил информацию о раненых от российского ракетного удара.

«Количество пострадавших в результате вражеского удара по Змиевской общине увеличилось до 7 человек. Среди пострадавших двое детей», — сообщил он.

Напомним, в Раде забили тревогу из-за возможных ударов РФ. Самым большим риском для крупных украинских городов во время отопительного сезона могут стать удары России по теплоэлектроцентралям.

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