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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Мытье волос по-итальянски: вы удивитесь — оказывается, большинство людей неправильно это делает

Мытье волос — это не просто вопрос гигиены, а первый и самый важный шаг в уходе за ним. Ведь красивая прическа начинается задолго до укладки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Мытье волос.

Мытье волос. / © Credits

Густые, блестящие и ухоженные волосы — одна из главных черт, с которой ассоциируют женщин в Италии. Для итальянок — это не просто часть внешности, а настоящая традиция, передающаяся от поколения к поколению. Именно поэтому даже в самые напряженные дни итальянские барышни не пренебрегают уходом за волосами, ведь считают их неотъемлемой частью ежедневного ритуала красоты.

Какие они — мытье волос по-итальянски и какие секреты, рассказали итальянские hair-эксперты изданию Vogue Italia.

Мытье волос по-итальянски

Следует сосредоточиться на технике мойки, которая используется в салонах. По словам эксперта Россано Ферретти, большинство из нас неправильно моет голову. Это, в сочетании со стрессом и вредными ежедневными привычками, может повлиять на здоровье наших волос.

Шаг 1. Эффективное применение шампуня

Принцип этого метода прост: красивые, крепкие волосы всегда растут на здоровой коже головы. По этой причине шампунь следует наносить на пять определенных точек на голове, чтобы равномерно распределить его с самого первого шага:

  • передняя линия роста волос

  • верхушка головы

  • правый бок

  • левый бок

  • затылок

Этот трюк позволяет охватить все участки кожи головы и получить более равномерное очищение.

Шаг 2. Медленный массаж

После нанесения шампуня следует второй важный шаг: массаж. В идеале используйте только кончики пальцев. Следует делать медленные круговые движения, не сильно растирая.

Кроме того, что мытье становится более приятным, это действие помогает стимулировать микроциркуляцию и способствует насыщению кожи головы кислородом. Результат заметен сразу: светлые волосы у корней, больший объем и приятное ощущение свежести.

Шаг 3. Двойной шампунь

В большинстве случаев уместно дважды мыть голову шампунем. Первое нанесение должно быть более щедрым, потому что оно помогает удалить кожное сало, загрязнение и остатки средств для укладки.

Второе — более легкое нанесение завершает процесс очищения и оставляет кожу головы идеально чистой.

Шаг 4. Без спешки

Есть еще один совет, который может показаться очевидным, но часто не учитывается: не торопитесь. Быстрое мытье волос рискует снизить эффективность всего ритуала. Уделите несколько лишних минут массажу и смыванию — полное удаление всех остатков шампуня важно для поддержания баланса кожи головы.

Напомним, мы писали о том, как часто нужно мыть волосы идеальный промежуток времени для разных типов.

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Дата публикации
Количество просмотров
777
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