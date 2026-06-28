Миття волосся. / © Credits

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Густе, блискуче та доглянуте волосся — одна з головних рис, з якою асоціюють жінок в Італії. Для італійок — це не просто частина зовнішності, а справжня традиція, що передається від покоління до покоління. Саме тому навіть у найнапруженіші дні італійські панянки не нехтують доглядом за волоссям, адже вважають його невід’ємною частиною щоденного ритуалу краси.

Яке воно — миття волосся по-італійськи та які секрети, розповіли італійські hair-експерти виданню Vogue Italia.

Миття волосся по-італійськи

Варто зосередитися на техніці миття, яка використовують у салонах. За словами експерта Россано Ферретті, більшість із нас неправильно миє голову. Це, у поєднанні зі стресом і шкідливими щоденними звичками, може вплинути на здоров’я нашого волосся.

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Крок 1. Ефективне застосування шампуню

Принцип цього методу простий: красиве, міцне волосся завжди росте на здоровій шкірі голови. З цієї причини шампунь слід наносити на п’ять певних точок на голові, щоб рівномірно розподілити його з самого першого кроку:

передня лінія росту волосся

верхівка голови

правий бік

лівий бік

потилиця

Цей трюк дозволяє охопити всі ділянки шкіри голови та отримати більш рівномірне очищення.

Крок 2. Повільний масаж

Після нанесення шампуню настає другий важливий крок: масаж. В ідеалі використовуйте лише кінчики пальців. Варто робити повільні кругові рухи, не сильно розтираючи.

Окрім того, що миття стає приємнішим, ця дія допомагає стимулювати мікроциркуляцію та сприяє насиченню шкіри голови киснем. Результат помітний одразу: світліше волосся біля коренів, більший об’єм та приємне відчуття свіжості.

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Крок 3. Подвійний шампунь

У більшості випадків доречно двічі мити голову шампунем. Перше нанесення має бути щедрішим, бо воно допомагає видалити шкірне сало, забруднення та залишки засобів для укладання.

Друге — легше нанесення завершує процес очищення та залишає шкіру голови ідеально чистою.

Крок 4. Без поспіху

Є ще одна порада, яка може здатися очевидною, але часто не враховується: не поспішайте. Швидке миття волосся ризикує знизити ефективність усього ритуалу. Приділіть кілька зайвих хвилин масажу та змиванню — повне видалення всіх залишків шампуню є важливим для підтримки балансу шкіри голови.

Нагадаємо, ми писали про те, як часто потрібно мити волосся — ідеальний проміжок часу для різних типів.

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