Миття голови. / © pexels.com

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Як часто потрібно мити волосся, щоб воно залишалося здоровим і доглянутим? Це питання викликає суперечки: одні переконані — щодня, але інші радять робити це якомога рідше. Фахівці кажуть, що універсальної відповіді не існує, але є одне але.

Як часто слід мити волосся, розповіли експерти Vogue Italia.

За даними Американської академії дерматології, частота миття волосся залежить від кількості шкірного сала, яке виробляє шкіра голови, а також з огляду на типу волосся та щоденну активність.

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Очищення шкіри голови є фундаментальним кроком для здоров’я і краси волосся. Фолікули оточені епітеліальними клітинами і сальними залозами, секрет яких має властивість накопичуватися на шкірі й забруднювати її, надаючи волоссю жирного вигляду.

Змивання шкірного сала, сухої шкіри, а також забруднень навколишнього середовища, що осідають протягом дня, допомагає підтримувати фолікули здоровими, стимулює кровообіг і насичення крові киснем. Ці чинники роблять волосся міцнішим.

Миття волосся щодня

Експерти розповіли, що щоденне миття голови слід робити лише за необхідності — з огляду на тип волосся, його розміру, щоденна активність. Наприклад, заняття спортом забруднюють волосся через виділення поту, а використання засобів для укладання (пінки, гелі, лак) осідають на шкірі голови — забруднюють і шкіру, і волосся.

Миття волосся раз на тиждень

Як миття голови щодня, так і щотижня підходить для певних типів волосся і знову ж таки — від способу життя. Адже варто пам’ятати, що чимало чинників впливають на те, як швидко забруднюється ваше волосся.

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Водночас, кажуть hair-фахівці, миття волосся раз на тиждень може призвести до надмірного накопичення бруду та шкірного сала на шкірі голови. Це викликає лущення, свербіння, подразнення та ослаблення фолікулів.

Як часто слід мити волосся

Перш за все дерматологи пропонують спочатку визначити свій тип волосся, а потім оцінити фактичну потребу в митті на основі вашої щоденної активності. Це допоможе зрозуміти, скільки шкірного сала та поту виробляє ваша шкіра голови, а потім відповідно скоригувати час миття волосся, щоб підтримувати його чистим і красивим, а також уникати надмірного стресу, пересушування або пошкодження.

Якщо шкіра нормальна або суха, занадто часте миття не буде необхідним. Експерти рекомендують мити нормальне або сухе волосся один або два рази на тиждень. Однак, якщо вироблення шкірного сала високе, миття голови слід робити рідше.

Якщо шкіра голови виробляє багато жиру, слід мити волосся частіше, починаючи від щоденного, а потім перейти до — через день. до через день.

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Експерти радять мити густе волосся раз на тиждень. Тонке волосся потребує частішого миття, бо швидше покривається шкірним салом і стає брудним, ідеальна частота — щодня або через день. Кучеряве волосся слід мити раз-два на тиждень.

Фарбоване або хімічно оброблене волосся може бути пошкодженим, сухим та зневодненим, а тому його слід мити рідше, щоб максимально зберегти його вологу.

Як правильно мити волосся

Вибір шампунів для кожного типу волосся є ще одним ключовим елементом для ефективного задоволення конкретних потреб вашого волосся. Використання неправильних продуктів може змінити баланс шкіри голови — це призведе до сухості, утворення лупи або збільшення виділення шкірного сала.

Сухий шампунь не слід використовувати, коли волосся брудне. Натомість його використання між миттями голови на чистому волоссі, щоб поглинути шкірне сало та відкласти наступне миття.

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Нагадаємо, ми писали про те, які часто потрібно підстригати волосся. Експерти наголошують, що цю процедуру слід робити регулярно, але інтервали між підстриганнями залежать від багатьох факторів.

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