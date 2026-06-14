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Догляд за волоссям починається не лише з шампуню чи маски. Значний вплив на стан локонів має навіть така буденна річ, як гребінець. Неправильно підібрані гребінець або щітка можуть сприяти ламкості, появі посічених кінчиків і надмірному механічному пошкодженню.

Як правильно підібрати гребінець за типом волосся — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Перукарі наголошують: універсальної моделі, яка однаково добре підходить усім, не існує. Вибір залежить від густоти, довжини, структури та особливостей укладки. Саме тому важливо орієнтуватися не на модні тренди, а на потреби власного волосся.

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Найкращий варіант для більшості людей — комбінована щітка

Фахівці часто називають найбільш універсальним рішенням щітки з комбінованою щетиною, де поєднуються натуральні та нейлонові зубці. Нейлонові елементи допомагають легко розплутувати пасма, а натуральна щетина рівномірно розподіляє шкірний себум від коренів до кінчиків. Завдяки цьому волосся виглядає більш гладким, блискучим і доглянутим.

Ще одна перевага полягає у зменшенні статичної електрики. Пасма менше пушаться та легше піддаються укладанню. Саме такі щітки часто використовують стилісти під час завершального етапу зачіски.

Щітка з натуральною щетиною: секрет природного блиску

Натуральна щетина, зокрема кабаняча, вважається одним із найкращих інструментів для надання волоссю гладкості.

Її головна особливість полягає не в розплутуванні вузликів, а в делікатному розподілі природних олій по всій довжині. Завдяки цьому локони набувають здорового блиску та виглядають менш сухими.

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Такий варіант особливо добре підходить для:

тонкого волосся;

прямої структури;

ослаблених пасом;

волосся, схильного до сухості на кінчиках.

Водночас перед використанням натуральної щітки бажано попередньо розплутати вузлики іншим інструментом.

Для густого волосся — широка масажна щітка

Власникам густої шевелюри перукарі радять звернути увагу на так звані paddle brush — великі пласкі щітки з широкою робочою поверхнею.

Вони дозволяють швидше опрацьовувати значні об’єми волосся, не створюючи надмірного натягу. Крім того, така конструкція допомагає рівномірно розподіляти природний жир по довжині та зменшує пухнастість.

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Особливо ефективними вважаються моделі з м’якою амортизуючою основою, яка пом’якшує тиск на шкіру голови.

Для кучерів — гребінець із широкими зубцями

Кучеряве волосся потребує особливого підходу. Експерти рекомендують використовувати гребінці з рідкими зубцями, особливо під час догляду після миття.

Такий інструмент допомагає розділяти локони без руйнування їхньої природної форми та зменшує ризик ламкості. Сухі кучері розчісувати значно складніше, тому більшість стилістів радять працювати з ними під час нанесення кондиціонера або доглядових засобів.

Дерев’яні гребінці: кому вони підходять

Останніми роками популярності набули дерев’яні моделі. Їхня перевага полягає у м’якому контакті зі шкірою голови та меншому накопиченні статичної електрики порівняно з пластиком.

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Такі вироби добре підходять для щоденного використання та можуть стати вдалим вибором для людей із чутливою шкірою голови. Однак деревину не рекомендують часто контактувати з водою або використовувати під час гарячої укладки.

Чому не можна розчісувати мокре волосся звичайною щіткою

Після миття волосина стає більш еластичною та вразливою до пошкоджень. Саме тому грубе розчісування вологих пасом часто призводить до ламкості та появи посічених кінчиків.

Якщо необхідно розплутати волосся одразу після душу, краще використовувати спеціальні щітки для делікатного розчісування або гребінці з широкими зубцями.

Починати варто з кінчиків, поступово рухаючись угору до коренів. Щоб мінімізувати механічне пошкодження, необхідно:

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розплутувати волосся поступово;

не смикати вузлики силою;

уникати різких рухів;

не розчісувати пасма надто часто;

регулярно очищати гребінець або щітку від залишків волосся та косметичних засобів.

За словами спеціалістів, надмірне тертя може шкодити волоссю не менше, ніж агресивні процедури.

Зазначимо, що правильно підібраний гребінець або щітка не створять дива за один день, проте здатні суттєво зменшити ламкість, допомогти зберегти довжину та зробити волосся більш доглянутим без додаткових витрат на салонні процедури.

Догляд за волоссям — поради від експертів:

Раніше ми писали про те, як часто потрібно підстригати волосся, щоб покращити ріст, створити природну густоту, запобігти надмірній сухості та ламкості.

Також нагадаємо про 12 секретів, як зробити волосся візуально об’ємнішим і сильнішим.

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