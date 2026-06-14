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Нічна атака БпЛА, Ізраїль накинувся з критикою на Трампа: головні новини ночі 14 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 червня 2026 року:
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