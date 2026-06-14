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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Нічна атака БпЛА, Ізраїль накинувся з критикою на Трампа: головні новини ночі 14 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Трамп та Нетаньягу

Трамп та Нетаньягу / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 червня 2026 року:

  • «Якщо буде сварка — обидві держави зникнуть»: Портников про Україну і Польщу Читати далі –>

  • «Трамп нас підставив»: в Ізраїлі жорстко відреагували на мирну угоду США з Іраном Читати далі –>

  • «Вигадали заднім числом»: дипломат США про головне виправдання війни від Кремля Читати далі –>

  • В Україну суне нова хвиля негоди через циклон Sabina: синоптики попередили, які області накриє (мапа) Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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