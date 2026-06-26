Мытье головы. / © pexels.com

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Как часто нужно мыть волосы, чтобы они оставались здоровыми и ухоженными? Этот вопрос вызывает споры: одни убеждены — каждый день, но другие советуют делать это как можно реже. Специалисты говорят, что универсального ответа не существует, но есть одно но.

Как часто следует мыть волосы, рассказали эксперты Vogue Italia.

По данным Американской академии дерматологии, частота мытья волос зависит от количества кожного сала, производимого кожей головы, а также учитывая тип волос и ежедневную активность.

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Очистка кожи головы является фундаментальным шагом для здоровья и красоты волос. Фолликулы окружены эпителиальными клетками и сальными железами, секрет которых обладает свойством накапливаться на коже и загрязнять ее, придавая волосам жирный вид.

Смывание кожного сала, сухой кожи, а также оседающих в течение дня загрязнений окружающей среды, помогает поддерживать фолликулы здоровыми, стимулирует кровообращение и насыщение крови кислородом. Эти факторы делают волосы более крепкими.

Мытье волос ежедневно

Эксперты рассказали, что ежедневное мытье головы следует делать только при необходимости — учитывая тип волос, его размер, ежедневную активность. К примеру, занятия спортом загрязняют волосы из-за выделения пота, а использование средств для укладки (пенки, гели, лак) оседают на коже головы — загрязняют и кожу, и волосы.

Мытье волос раз в неделю

Как мытье головы каждый день, так и еженедельно подходит для определенных типов волос и опять же от образа жизни. Ведь стоит помнить, что многие факторы влияют на то, как быстро загрязняются ваши волосы.

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В то же время, говорят hair-специалисты, мытье волос раз в неделю может привести к чрезмерному накоплению грязи и кожного сала на коже головы. Это вызывает шелушение, зуд, раздражение и ослабление фолликулов.

Как часто следует мыть волосы

Прежде всего, дерматологи предлагают сначала определить свой тип волос, а затем оценить фактическую потребность в мытье на основе вашей ежедневной активности. Это поможет понять, сколько кожного сала и пота производит ваша кожа головы, а затем соответственно скорректировать время мытья волос, чтобы поддерживать его чистыми и красивыми, а также избегать чрезмерного стресса, пересушивания или повреждения.

Если кожа нормальная или сухая, слишком частое мытье не будет необходимым. Эксперты рекомендуют мыть нормальные или сухие волосы один или два раза в неделю. Однако, если выработка кожного сала высока, мытье головы следует производить реже.

Если кожа головы производит много жира, следует мыть волосы чаще, начиная от ежедневного, а затем перейти к — через день. через день.

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Эксперты советуют мыть густые волосы раз в неделю. Тонкие волосы нуждаются в более частом мытье, потому быстрее покрываются кожным салом и становятся грязными, идеальная частота — каждый день или через день. Вьющиеся волосы следует мыть раз-два в неделю.

Окрашенные или химически обработанные волосы могут быть поврежденными, сухими и обезвоженными, а потому их следует мыть реже, чтобы максимально сохранить их влагу.

Как правильно мыть волосы

Выбор шампуней для каждого типа волос является еще одним ключевым элементом для эффективного удовлетворения конкретных потребностей волос. Использование неправильных продуктов может изменить баланс кожи головы — это приведет к сухости, образованию перхоти или увеличению выделения кожного сала.

Сухой шампунь не следует использовать, когда волосы грязные. Его использование между мытьями головы на чистых волосах, чтобы поглотить кожное сало и отложить следующее мытье.

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Напомним, мы писали о том, какие часто нужно подстригать волосы . Эксперты отмечают, что эту процедуру следует делать регулярно, но интервалы между подстриганиями зависят от многих факторов.

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