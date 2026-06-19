Легендарная стрижка из 90-х снова в моде: стильная прическа, которая подходит абсолютно всем женщинам

Какая модная стрижка на лето 2026 / © Фото из открытых источников

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Каждый год стилисты предлагают десятки новых вариантов причесок, однако далеко не все они становятся универсальными. Одни подходят только определенному типу лица, другие нуждаются в сложной укладке или регулярной коррекции. Именно поэтому многие женщины снова обращают внимание на проверенные временем решения. Одним из них стал каскад — многослойная стрижка, придающая волосам легкость, подвижность и естественный объем. Она одинаково подходит как молодым девушкам, так и женщинам после 40, 50 и даже 60 лет.

Почему каскад снова стал популярным

Какая модная стрижка на лето 2026 / © Фото из открытых источников

Главная причина возвращения этой стрижки — стремление к естественности. Современные тренды все чаще отказываются от чрезмерной графичности и сложных форм в пользу легких и непринужденных образов.

Каскад позволяет волосам быть живыми и объемными даже без ежедневной укладки. Благодаря многослойной технике пряди красиво обрамляют лицо и создают эффект более густых волос.

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Кроме того, такая прическа отлично сочетается с актуальными тенденциями на естественный макияж, легкий стиль в одежде и непринужденные образы.

Кому подходит эта стрижка

Какая модная стрижка на лето 2026 / © Фото из открытых источников

Именно универсальность сделала каскад настоящей классикой.

Обладательницам круглого лица он помогает зрительно вытянуть пропорции и сделать черты более изящными.

Для квадратного типа лица многослойные пряди смягчают линию челюсти и придают образу женственность.

Женщинам с овальным лицом каскад позволяет подчеркнуть естественную гармонию черт.

Обладательницам треугольной формы каскад помогает сбалансировать пропорции.

Также стрижка хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах разной длины.

Идеальное решение для тонких волос

Какая модная стрижка на лето 2026

Многие женщины сталкиваются с проблемой потери объема. Особенно это заметно после 40 лет, когда структура волоса постепенно меняется.

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Каскад позволяет визуально сделать прическу более пышной без использования большого количества средств для укладки. Благодаря разной длине прядей создается естественный объем у корней, а волосы выглядят более густыми и ухоженными.

Именно поэтому эту стрижку часто рекомендуют стилисты женщинам с тонкими или ослабленными волосами.

Омолаживающий эффект

Какая модная стрижка на лето 2026 / © Mixnews

Еще одна причина популярности каскада — его способность освежать внешность.

Легкие пряди у лица скрывают возрастные изменения, смягчают контуры и делают образ более современным. В отличие от слишком коротких или слишком строгих стрижек, каскад добавляет легкость и динамику.

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Именно поэтому многие женщины после 50 лет выбирают эту прическу как альтернативу классическому каре или коротким стрижкам.

Какие варианты каскада самые модные в этом сезоне

Какая модная стрижка на лето 2026 / © Фото из открытых источников

В 2026 году стилисты рекомендуют несколько актуальных вариантов этой стрижки:

длинный каскад с мягкими переходами;

каскад на среднюю длину волос;

сочетание каскада с удлиненной челкой-шторкой;

текстурированный каскад с легкой небрежностью;

многослойный каскад для волнистых волос.

Особенно популярным стал вариант с естественной укладкой, когда волосы выглядят максимально легко и непринужденно.

Как ухаживать за стрижкой

Какая модная стрижка на лето 2026

Одним из главных преимуществ каскада является простота ухода. Для поддержания формы достаточно обновлять стрижку примерно раз в три месяца.

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Для укладки обычно хватает фена и круглой щетки. А обладательницы волнистых волос могут вообще ограничиться легкой сушкой естественным способом.

Дополнительный объем помогут создать муссы или спреи для прикорневой зоны, однако даже без них каскад будет выглядеть эффектно.

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