Сын Натальи Сумской высказался о сестре Паперной в РФ и какие между ними отношения: "Не все так просто"

Вячеслав Хостикоев и Антонина Паперная

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Сын украинской актрисы Натальи Сумской высказался двоюродной сестре Антонине Паперной, которая живет в РФ, и раскрыл, какие между ними отношения сейчас.

Вячеслав Хостикоев в последний раз общался с родным человеком еще до полномасштабной войны. Актер не скрывает, что для него на самом деле это болезненная тема. Хостикоев считает Паперную близким для него человеком, с которым у него связано множество приятных историй. Однако, к сожалению, война внесла свои коррективы. Вячеслав Хостикоев в интервью «РБК-Украина» говорит, что между ними «непробиваемые ворота».

«Война расставила очень многое так, как, я думаю, многие не хотели. Я люблю свою сестру. Я бы очень хотел с ней увидеться. В последний раз общались до войны. Мы не общаемся, к сожалению, потому что есть огромные непробиваемые ворота. Я бы очень хотел с ней общаться, потому что у меня самые приятные эмоции, впечатления, воспоминания с детства, когда все было прекрасно, они связаны во многих историях именно с Тоней», — говорит актер.

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Антонина Паперная / © instagram.com/tonya_papernaya

Вячеслав Хостикоев также добавил, что верит в перемены и надеется, что в будущем их отношения наладятся. Однако это зависит не только от него, но и от Антонины. Вместе с тем, актер не берется судить поступки и позицию сестры во время войны, поскольку, по его словам, он не знает ее обстоятельств.

«Как бы там ни было дальше, несмотря на то, что она делает или не делает, дверь моего сердца будет всегда открыта. Я надеюсь тоже на ее понимание. Надеюсь, что удастся найти общий язык, удастся переосмыслить все. Она делает то, что она делает. Я не буду ее осуждать, потому что я не знаю тех обстоятельств. Там совсем своя история. Не все так просто, не все только с моей стороны», — подытожил актер.

Напомним, недавно сама артистка Ольга Сумская высказалась о старшей дочери Антонине. Актриса призналась, видится ли с ней и внуками.

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