Не обрезайте всё подряд: что оставить на пасынках для более обильного плодоношения

Огурцы / © Credits

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На странице огородницы snegurka_sad_svitlana рассказали о простом, но весьма наглядном лайфхаке по формированию огурцов, который уже привлекает внимание огородников. Речь идет не о сложных схемах, а о практической логике: как обрезать, что оставлять и как помочь растению завязывать больше плодов.

Пасынки как ресурс

Вместо классического подхода «удалить всё лишнее» автор метода не удаляет все пасынки полностью. Наоборот, она оставляет на пасынках по 1–2 межузлия. Именно этот подход, по её словам, позволяет растению активнее работать и давать дополнительный урожай.

Результат прост и очень показателен, ведь всё растёт и завязывается.

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Чем больше завязи — тем больше огурцов

Чтобы стимулировать завязывание плодов, огородница дополнительно использует специальные препараты для завязи. По её словам, нужно поддержать растение в тот момент, когда оно формирует будущий урожай. В составе специальных средств ключевую роль играет бор — микроэлемент, отвечающий за процесс завязывания плодов у растений. Самый простой и доступный вариант, о котором она упоминает, — борная кислота. Её часто используют в качестве основного источника бора для подкормки растений.

Формирование огурцов — это не только обрезка, но и баланс сколько оставить, чтобы растение не тратило силы зря, и как помочь ему в ключевой момент завязывания плодов.

В этом подходе нет сложных технологий, а лишь внимательное отношение к растению и понимание логики его роста. И, как показывает опыт, иногда именно такие простые решения дают самый приятный результат.

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