"Одна живодерит, другая ржет": Ефросинина извинилась после скандала с Мартыновской — что ответили украинцы

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина извинилась за скандальное интервью с кулинарным экспертом Ольгой Мартыновской. Украинцы резко отреагировали на ее слова.

Уже долгое время не утихает скандал вокруг интервью Ольги Мартыновской, премьера которого состоялась на YouTube-канале Маши Ефросининой 11 июня. Украинцев возмутило признание кулинарного эксперта и реакция на это самой ведущей. Сначала Маша Ефросинина прокомментировала скандал и объяснила свою позицию, а это же решила извиниться. Ей довольно резко ответили.

Почему вокруг интервью Ольги Мартыновской возник скандал и почему критиковали саму Машу Ефросинину

11 июня на YouTube-канале Маши Ефросининой вышло интервью с Ольгой Мартыновской. Во время разговора они затронули тему детства. Ольга Мартыновская выдала, что была «сорвиголовой» и даже привели примеры, что именно имела в виду — «бросала кошек через крышу» и «привязывала петарды к их хвостам». При этом эти истории она рассказывала с улыбкой.

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Дата публикации 10:31, 12.06.26 Количество просмотров 398 Ольга Мартыновская шокировала жестокими выходками с животными в детстве: ее гневно раскритиковали

Такие слова кулинарного эксперта откровенно шокировали. Украинцы расценили это как жесткое обращение с животными.

Досталось и Маше Ефросининой. Возмутила реакция ведущей на слова Ольги Мартыновской, поскольку она реагировала на эти истории со смехом и не сделала никаких замечаний.

Первая реакция Маши Ефросининой на скандал

Когда в Сети начался громкий скандал, Маша Ефросинина опубликовала пост с объяснением. Ведущая назвала признание Ольги Мартыновской о «бросании кошек через крышу» и «привязывании петард к их хвостам» неудачной гиперболой, а не реальной историей с детства. По ее словам, ни она, ни кулинарный эксперт не поддерживают жестокое обращение с животными. При этом этот фрагмент был удален из интервью.

Первая реакция Маши Ефросининой

Новая реакция Маши Ефросининой на скандал и ее извинение

Наконец, ведущая снова решила прокомментировать скандал, и на этот раз она извинилась и признала свои ошибки. В посте в Threads, опубликованном 18 июня, знаменитость подчеркнула, что должна была во время разговора прервать Ольгу Мартыновскую и указать ей, что это не является нормой.

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Также Маша Ефросинина отметила, что должна была вырезать этот фрагмент. Кроме того, он считает свою первую реакцию некорректной. Ведущая подчеркнула, что признала ошибки, за что теперь извиняется.

«Я признаю, что допустила несколько ошибок, которых сразу не поняла. Первая — во время разговора я не прервала Ольгу четко и не подчеркнула, что так обращаться с животными недопустимо. Это нужно было сделать сразу. Вторая — в выпущенном интервью остался этот фрагмент. Третья — мы вырезали его после первых реакций, но до этого дали некорректное объяснение. И четвертая — мой комментарий, апеллирование к гиперболе и прочему тоже были далеки от реального понимания проблемы», — прокомментировала ведущая.

Пост Маше Ефросининой

Как украинцы ответили Маше Ефросининой после ее извинений

В Сети довольно резко отреагировали на извинения Маши Ефросининой. Ведущей вспомнили ее первую реакцию на признание Ольги Мартыновской, мол, тогда со смехом она показала свое лицо. Также знаменитости указали на то, что она должна была сразу извиниться. И это новое заявление в Сети назвали как попытку отбелить репутацию.

Реакция на извинения Маши Ефросининой

Реакция на извинения Маши Ефросининой

Реакция на извинения Маши Ефросининой

Реакция на извинения Маши Ефросининой

Реакция на извинения Маши Ефросининой

Реакция на извинения Маши Ефросининой

Реакция на извинения Маши Ефросининой

Реакция на извинения Маши Ефросининой

Напомним, недавно и сама Ольга Мартыновская снова попыталась оправдаться перед подписчиками, сделав новое заявление. Украинцы ответили на это.

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