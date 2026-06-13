"Делают из людей идиотов": Мартыновская сделала новое заявление после скандала - как ей ответили украинцы

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

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Судья популярного кулинарного шоу МастерШеф Ольга Мартыновская оказалась в центре громкого скандала после своего интервью телеведущей Маше Ефросининой. Известная кухарка сделала новое заявление относительно своих слов об издевательствах над котами и утверждает, что ее слова были просто вырваны из контекста метафорой хулиганского детства.

Однако пользователей Сети сообщение Мартыновской не растрогало и она снова получила порцию критики в свой адрес.

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Новое заявление Мартыновской после скандала: что ответило

Мартыновская в своем Instagram заверила подписчиков, что на самом деле никогда не издевалась над животными, а ее слова были просто вырваны из контекста метафорой хулиганского детства.

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«Хочу прокомментировать отрывок из моего недавнего интервью, который сейчас активно распространяется в сети. Я не описывала свой поступок в отношении животных. А очень неудачно пыталась объяснить, почему в детстве меня воспринимали как хулиганку, и смешала собственные воспоминания с глупыми детскими представлениями о том, как выглядит сорвиголова. В результате это прозвучало как моя личная история. И ответственность за это полностью на мне», — заявила шеф-поварешка.

Знаменитость подчеркнула, что главной ее ошибкой стала неспособность просчитать, как именно ее взрослые слова воспримут другие люди. Публичный статус обязывает к строгому самоконтролю, который во время интервью не был соблюден.

«Но есть еще более важное. Несмотря на то, что говорила не о собственном детском поступке, я не осознала, как это будет звучать из уст уже взрослого и публичного человека. Я не осознала, что моя интонация, мои формулировки и сама подача могут создать впечатление, будто жестокость к животным это нечто, о чем можно вспоминать легко, без должной оценки и нормализовать подобное. И именно это я считаю своей величайшей ошибкой. Я понимаю, почему многие были возмущены. И сегодня, просматривая этот фрагмент, я сама вижу то, чего не увидела в момент разговора», — добавила Мартыновская.

В конце своего обращения кулинарная судья заверила общественность, что ее жизненные ценности кардинально отличаются от образа, который сформировался из-за неудачного фрагмента видео. Она призвала аудиторию к строгой оценке ее речи и поблагодарила за критику.

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«Для меня неприемлемо всякое жестокое обращение с животными. И мне жаль, что из-за моих слов и моей неосторожности возникло другое впечатление. Я не прошу забыть эту историю или отнестись к ней снисходительно. Я только хочу честно сказать: то, что я пыталась рассказать, и то, что в итоге прозвучало — это две разные вещи. Но ответственность за это различие лежит на мне. Благодарю всех, кто выразил свое мнение, даже очень критическое. Эта ситуация стала для меня важным уроком об ответственности за свои слова и о том, что публичный человек должен думать не только о том, что хочет сказать, но и о том, как это может быть воспринято», — подытожила звезда шоу «МастерШеф».

Скандал с Ольгой Мартыновской из-за издевательств над животными — последние новости

Напомним, шеф-поварешка и судья шоу «МастерШеф» Мартыновская в интервью Маше Ефросининой заявила, что якобы «бросала кошек через крышу» и «привязывала петарды к их хвостам».

Ее слова вызвали шквал гневной критики в соцсети Threads, где пользователи и ведущий Артур Адамов возмутились шутливым тоном повествования и смехом ведущей.

В ответ на критику Маша Ефросинина извинилась перед аудиторией, назвала высказывания гости «неудачной гиперболой» и удалила этот фрагмент из выпуска. Сама Мартыновская также публично извинилась за «гиперболизацию этой истории», заверив, что не поддерживает насилие над животными, а коллеги по кулинарному проекту Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво выступили в ее защиту, назвав Ольгу добрым, чутким и заботливым человеком, просто эмоционально оговорившимся.

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К слову, представители зоозащитного сообщества также отреагировали критично. В UAnimals подчеркнули, что жестокость к животным не может быть частью «теплых ностальгических воспоминаний».

«Когда многомиллионная аудитория, среди которой есть и дети, и взрослые, слышит подобные истории в таком контексте, это может нормализовать жестокость. Кто-то может воспринять это как нечто допустимое или веселое», — отметили зоозащитники.

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