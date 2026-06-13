Игривая Анна Тринчер соблазнительно повыгибалась в бассейне на надувном фламинго

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Украинская певица Анна Тринчер показала, как наслаждается отдыхом в Карпатах.

Кадрамы из своего импровизированного отпуска артистка поделилась в Instagram. На фото знаменитость плавала в бассейне под открытым небом. Анни Тринчер открывался просто невероятный вид — карпатские горы и леса.

Конечно, певица не удержалась, чтобы не сделать несколько фото. Знаменитость соблазнительно повыгибалась в бассейне на надувном фламинго. Артистка позировала перед объективом фотокамеры в купальнике и солнцезащитных очках, так что ничто не скрывало ее очень стройную фигуру.

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Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Вместе с тем, знаменитость поделилась своими волнениями. Анна Тринчер призналась, что ей сложно дается отдых, поскольку она терзает себя мыслями, что нужно постоянно быть продуктивной. Однако певица понимает, настолько отпуск важен, чтобы восстановиться и набраться сил. Сейчас она учится отдыхать. Артистка признается, что чувствует себя комфортно именно среди природы, тишины, пения птиц и ярких солнечных лучей.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

«Всю жизнь пыталась быть супер продуктивной, чтобы добиться своих желаний. Теперь учусь отдыхать, потому что когда я пытаюсь восстановиться — чувствую тревогу, будто я не становлюсь более продуктивной и лучшей версией себя каждые минуты своей жизни. Единственное место, где реально восстанавливается моя нервная система — это природа, полная тишина, солнышко, пение птичек, йога. Никакой громкой музыки, танцев, шума», — поделилась знаменитость.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анна Тринчер рассказала о случившемся с ней курьезе прямо перед концертом. Артистка потеряла голос, но, несмотря на это, вышла на сцену.

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