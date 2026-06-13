Грайлива Анна Трінчер спокусливо повигиналась у басейні на надувному фламінго

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Українська співачка Анна Трінчер показала, як насолоджується відпочинком у Карпатах.

Кадрами зі своєї імпровізованої відпустки артистка поділилась в Instagram. На фото знаменитість плавала в басейні просто неба. Анні Трінчер відкривався просто неймовірний краєвид — карпатські гори та ліси.

Звичайно, співачка не стрималась, аби не зробити декілька фото. Знаменитість спокусливо повигиналась у басейні на надувному фламінго. Артистка позувала перед об’єктивом фотокамери в купальнику та сонцезахисних окулярах, тож ніщо не приховувало її неабияк струнку фігуру.

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Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Разом із тим знаменитість поділилась своїми хвилюваннями. Анна Трінчер зізналась, що їй складно дається відпочинок, оскільки вона терзає себе думками, що треба постійно бути продуктивною. Проте співачка розуміє, настільки відпустка важлива, аби відновитися та набратися сил. Тож, зараз вона вчиться відпочивати. Артистка зізнається, що почувається комфортно саме серед природи, тиші, співу пташок та яскравих сонячних променів.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

«Все життя намагалась бути супер продуктивною, щоб досягти своїх мрій. Тепер вчусь відпочивати, бо коли я намагаюсь відновитись — відчуваю тривогу, наче я не стаю продуктивнішою і кращою версією себе кожні хвилини свого життя. Єдине місце, де реально відновлюється моя нервова система — це природа, повна тиша, сонечко, спів пташок, йога. Жодної гучної музики, танців, шуму», — поділилась знаменитість.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер розповіла про курйоз, який трапився з нею просто перед концертом. Артистка втратила голос, але, попри це, вийшла на сцену.

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