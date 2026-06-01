ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
1 хв

Анна Трінчер просто перед концертом втратила голос

Виступ у Чернівцях дався артистці нелегко.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Анна Трінчер

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер просто перед концертом втратила голос.

Артистка 31 травня виступила у Чернівцях. Проте в Instagram-stories виконавиця чесно зізналась, що цей концерт дався їй нелегко, оскільки вона почувалась не найкращим чином. Анна Трінчер поділилась, що втратила голос.

Врешті, співачка робила все можливе, аби таки потішити фанів своїм виступом. Виконавиця робила спеціальні заливки та уколи. І це дало результат — Анна Трінчер таки змогла відіграти концерт, хоч це й було нелегко.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

«Ваша зірочка у Чернівцях ледь палала. Голосу нема, заливки робили, уколи в дупцю ставили. Я не знаю… Ледь реанімували мене. Це, звичайно, дуже складно працювати, коли в тебе 20 відсотків сили і 10 відсотків голосу, коли у тебе такі вокально складні пісні. Так, "Зірочка, палай" вокально складна пісня, якщо ви не знали. Але я надзвичайно вдячна вам, Чернівці, за цей вечір. Ви прекрасні! Дякую вам за підтримку!» — поділилась співачка.

Наостанок Анна Трінчер подякувала прихильникам, які були на її концерті в Чернівцях. Артистка зазначила, що відчувала неабияку підтримку та чудово провела вечір на сцені.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер здивувала, як відомий співак відмовив їй у дуеті. Також артистка заінтригувала таємним побаченням із колегою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie