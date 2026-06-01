Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Реклама

Українська співачка Анна Трінчер просто перед концертом втратила голос.

Артистка 31 травня виступила у Чернівцях. Проте в Instagram-stories виконавиця чесно зізналась, що цей концерт дався їй нелегко, оскільки вона почувалась не найкращим чином. Анна Трінчер поділилась, що втратила голос.

Врешті, співачка робила все можливе, аби таки потішити фанів своїм виступом. Виконавиця робила спеціальні заливки та уколи. І це дало результат — Анна Трінчер таки змогла відіграти концерт, хоч це й було нелегко.

Реклама

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

«Ваша зірочка у Чернівцях ледь палала. Голосу нема, заливки робили, уколи в дупцю ставили. Я не знаю… Ледь реанімували мене. Це, звичайно, дуже складно працювати, коли в тебе 20 відсотків сили і 10 відсотків голосу, коли у тебе такі вокально складні пісні. Так, "Зірочка, палай" вокально складна пісня, якщо ви не знали. Але я надзвичайно вдячна вам, Чернівці, за цей вечір. Ви прекрасні! Дякую вам за підтримку!» — поділилась співачка.

Наостанок Анна Трінчер подякувала прихильникам, які були на її концерті в Чернівцях. Артистка зазначила, що відчувала неабияку підтримку та чудово провела вечір на сцені.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер здивувала, як відомий співак відмовив їй у дуеті. Також артистка заінтригувала таємним побаченням із колегою.

Новини партнерів