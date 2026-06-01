Пенсії зростають із віком: скільки доплачують після 65, 70 і 80 років

Українські пенсіонери, які досягли певного віку, мають право на щомісячні компенсаційні виплати.

Про це повідомляє ПФУ.

Головна особливість цієї допомоги — автоматичне нарахування. Пенсіонерам не потрібно збирати довідки чи особисто відвідувати сервісні центри, щоб отримати законні кошти.

Головною умовою є те, що загальний розмір пенсії не повинен перевищувати межу у 10 340 грн.

Суми доплат становлять:

Від 70 до 74 років — до 300 гривень

Від 75 до 79 років — до 456 гривень

Від 80 років і старше — до 570 гривень

Варто пам’ятати, що для отримання максимальних гарантованих сум наявність страхового стажу у 30 років для жінок та 35 років для чоловіків є обов’язковою. Якщо пенсіонеру вже виповнилося 70 років, але він не має необхідної кількості років стажу, мінімальна гарантована виплата йому обчислюється пропорційно до фактично наявного страхового стажу.

Таким чином, кожна відпрацьована та задокументована одиниця стажу безпосередньо впливає на підсумкову суму державної підтримки в похилому віці.

В Україні дехто з пенсіонерів має обов’язково пройти процедуру фізичної ідентифікації, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати. Пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території, від січня цього року року виплата пенсії здійснюється за умови надання повідомлення про неотримання пенсійного забезпечення від держави-агресорки РФ.

Наразі триває поступове посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Саме тому частині громадян доведеться працювати довше, бо без необхідної кількості офіційно відпрацьованих років отримати пенсійні виплати у 60 років не вийде.

