Пенсии растут с возрастом: сколько доплачивают после 65, 70 и 80 лет

Пенсионеры / © ТСН

Реклама

Украинские пенсионеры, достигшие определенного возраста, имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты.

Об этом сообщает ПФУ.

Главная особенность этой помощи — автоматическое начисление. Пенсионерам не нужно собирать справки или лично посещать сервисные центры, чтобы получить законные средства.

Реклама

Главным условием является то, что общий размер пенсии не должен превышать предел в 10 340 грн.

Суммы доплат составляют:

От 70 до 74 лет — до 300 гривен

От 75 до 79 лет — до 456 гривен

От 80 лет и старше — до 570 гривен

Следует помнить, что для получения максимальных гарантированных сумм наличие страхового стажа в 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин обязательно. Если пенсионеру уже исполнилось 70 лет, но у него нет необходимого количества лет стажа, минимальная гарантированная выплата ему исчисляется пропорционально фактически существующему страховому стажу.

Таким образом, каждая отработанная и задокументированная единица стажа оказывает непосредственное влияние на итоговую сумму государственной поддержки в пожилом возрасте.

Пенсии в Украине — последние новости

В Украине некоторые пенсионеры должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий и проживающим на подконтрольной Украине территории, с января этого года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от государства-агрессорки РФ.

Реклама

В настоящее время продолжается постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Именно поэтому части граждан придется работать дольше, потому что без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.

Новости партнеров