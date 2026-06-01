Правительство завершило программу кешбэка на горючее: до какого числа нужно потратить средства

В Украине завершилась государственная программа кешбэка на горючее, которую правительство ввело весной как временный механизм поддержки граждан на фоне стремительного роста цен на нефтепродукты. За более чем два месяца действия программой воспользовались почти 2,3 млн украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кешбэк на горючее начал действовать 20 марта 2026 года. Его ввели в ответ на подорожание горючего из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Основными участниками программы стали владельцы автомобилей массового сегмента — 91% пользователей программы имеют авто бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Киндратива, высокий уровень участия граждан подтвердил актуальность такого вида поддержки в период резкого роста цен.

«За чуть более двух месяцев работы программы 2,3 млн украинцев получили кешбек от государства. К программе также присоединились более 220 операторов АЗС — от крупных сетей до локальных заправок. Это подтверждает высокую востребованность такого инструмента поддержки в период ценового шока», — отметил он.

Средства начислялись автоматически при безналичной оплате горючего на автозаправочных станциях, участвовавших в программе.

Размер компенсации составлял:

15% стоимости дизельного горючего;

10% — бензина;

5% — сжиженного газа.

В правительстве отмечают, что кешбэк на горючее изначально был временным инструментом поддержки, поэтому его завершение состоялось в соответствии с утвержденным графиком.

В то же время, продолжает действовать программа «Национальный кешбэк», которой в настоящее время пользуются более 5 млн украинцев. Она предусматривает компенсацию за покупку товаров украинского производства.

Накопленные средства кешбэка, в частности, полученные за покупку горючего, можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг и товаров украинского производства, а также перевести на благотворительность или поддержку Вооруженных сил Украины.

«Накопленные средства кешбэка на горючее необходимо использовать до 30 июня 2026 включительно. После этого неиспользованный остаток будет возвращен в государственный бюджет», — добавили в министерстве.

Напомним, с начала марта на фоне войны на Ближнем Востоке на украинских АЗС выросли цены на бензин и дизель. Чтобы смягчить влияние энергетического кризиса на потребителей, правительство ввело в Украине программу топливного кешбэка, который предусматривал частичную компенсацию затрат на топливные материалы.

