Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе
"Сине-желтые" впервые с 2007 года будут соревноваться в элите мирового хоккея.
Сборная Украины по хоккею, которая в этом году вышла в элитный дивизион, узнала своих соперников на чемпионате мира-2027.
По итогам ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе произошло распределение сборных по группам на следующий чемпионат мира.
Жеребьевка чемпионата мира по хоккею не проводится слепым жребием, а составы групп формируются на основе мирового рейтинга IIHF, который рассчитывается по итогам последних Олимпиад и чемпионатов мира.
Таким образом, на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе сборная Украины будет выступать в группе А, где ее соперниками будут Швейцария, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия и Словения.
"Сине-желтые" сыграют по одному матчу против каждой из этих сборных. Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в Дивизион IА (второго по престижности — прим.).
Состав групп ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе
Группа А: Швейцария, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Словения, Украина
Группа В: Канада, США, Чехия, Германия, Дания, Норвегия, Венгрия, Казахстан
ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая следующего года в Германии.
Наша хоккейная сборная в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.
Напомним, ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе выиграла сборная Финляндии, которая в финале в овертайме одолела Швейцарию. В матче за "бронзу" Норвегия в овертайме победила Канаду.