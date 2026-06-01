Владимир Кличко прокомментировал победу Усика над Верховеном

Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

"Я скажу только одно. Я видел концовку боя — это было для меня самое главное. Что снова прозвучал украинский гимн, снова украинский флаг был поднят на стороне победителя, поэтому это самое главное.

Остальное — я не такой поклонник бокса, чтобы как поклонники футбола разбирать все по мелочам. Главное для меня — это результат. Саша показывает это уже не в первый раз, не в первой стране.

Я, кстати, вспомню его бой против россиянина в Москве. Когда снова звучал украинский гимн в центре города Москва, столицы нашего врага, который уже не первый год пытается разрушить нашу страну и нашу нацию. Эта победа, как по мне, была самой важной", — сказал Кличко для Tribuna.com.

В ночь на 24 мая Усик в египетском городе Гиза победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Также Верховен раскритиковал рефери за то, что тот якобы сократил обязательный отсчет времени для восстановления после нокдауна.

