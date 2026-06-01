Кому ни в коем случае нельзя есть черешню и почему: эксперты дали окончательный ответ

Какая польза и вред черешни / © Pixabay

Реклама

Черешня считается одной из самых любимых летних ягод. Она содержит витамины С и А, антиоксиданты, калий, магний и другие полезные вещества, поддерживающие работу сердца, сосудов и нервной системы. Кроме того, черешня помогает поддерживать водный баланс организма и может оказывать положительное влияние на пищеварение. Однако врачи отмечают: даже самые полезные продукты имеют свои противопоказания. Для некоторых людей черешня может послужить причиной ухудшения самочувствия или обострения хронических заболеваний. Поэтому важно знать, кому следует употреблять эту ягоду с особой осторожностью.

При каких заболеваниях от черешни лучше отказаться

Специалисты советуют ограничить употребление черешни людям с синдромом раздраженного кишечника, склонностью к вздутию живота и повышенному газообразованию. Большое количество клетчатки и природных сахаров может усугублять дискомфорт и провоцировать неприятные симптомы.

Осторожными следует быть и людям с сахарным диабетом. Хотя черешня имеет сравнительно невысокий гликемический индекс, ее чрезмерное употребление способно влиять на уровень глюкозы в крови. В таких случаях количество ягод в рационе желательно согласовывать с лечащим врачом.

Реклама

Также от черешни рекомендуют воздержаться людям с обострением язвенной болезни желудка или тяжелыми заболеваниями кишечника. В период активного воспаления ягоды могут раздражать слизистую оболочку и усугублять симптомы болезни.

Почему не стоит переедать черешню даже здоровым людям

Даже при отсутствии серьезных проблем со здоровьем чрезмерное употребление черешни может повлечь за собой неприятные последствия. Большое количество ягод за раз нередко вызывает вздутие, тяжесть в желудке, диарею или спазмы кишечника.

Диетологи советуют взрослым не съедать более 300 грамм черешни за один прием. Также нежелательно употреблять ягоды сразу после обеда или запивать их большим количеством холодной воды, поскольку это может отрицательно сказаться на пищеварении.

Особое внимание следует уделять качеству ягод. Черешня, обработанная большим количеством химических препаратов или плохо вымытая, может стать причиной пищевых расстройств и аллергических реакций.

Реклама

Новости партнеров