Доллар стремительно растет: эксперты дали тревожный прогноз по курсу валют в июне

Экономисты предупредили о подорожании доллара

Ситуация на валютном рынке Украины остается напряженной. По прогнозам ведущих экономических экспертов, американская валюта в июне продолжит постепенно дорожать, уверенно приближаясь к психологической отметке в 45 гривен за единицу на наличном рынке.

Чего ожидать украинцам от курсовых табло в первый месяц лета, стоит ли готовиться к стремительной девальвации и как будет сдерживать рынок Национальный банк Украины — в материале ТСН.ua.

Насколько подорожает доллар в Украине: прогноз экспертов

Экономический эксперт Андрей Забловский считает, что по базовому сценарию развития событий в июне курс доллара будет находиться в уже привычном режиме «контролируемой изменчивости». По его оценкам, стоимость американской валюты на наличном рынке будет колебаться в пределах коридора 44,50-44,90 гривны за доллар.

На безналичном рынке курсовой коридор будет несколько ниже — от 44,30 до 44,50 гривны за доллар. При этом эксперт отмечает, что никаких резких неконтролируемых скачков или обвального падения гривны ожидать не стоит. Национальный банк Украины полностью контролирует ситуацию и будет удовлетворять избыточный спрос на валюту путем регулярных интервенций — продажи долларов из золотовалютных резервов страны.

Наличный рынок: преодолеет ли доллар рубеж в 45 гривен?

Похожее, но несколько более острое мнение относительно июньских тенденций высказал экономический эксперт Олег Пендзин. Он прогнозирует дальнейшее проседание национальной валюты, которое при определенных условиях может спровоцировать панику.

«На конец июня официальный курс гривны приблизится к 44,0-44,0 грн/доллар, но не превысит его (сейчас курс составляет 44,27 грн/доллар — ред.). Поэтому наличный курс может достичь 45 грн/доллар в продаже, а если будет панический спрос населения на валюту, то и преодолеть этот предел», — говорит Олег Пендзин, экономический эксперт.

Экономисты единодушны в том, что плавное подорожание доллара в июне является неизбежным процессом, обусловленным текущими экономическими реалиями. Однако главным предохранителем от резкой девальвации остается НБУ, который обладает достаточным объемом золотовалютных резервов для тушения «пожаров» на рынке. Главный риск июньского курса кроется чисто в психологическом факторе: если население поддастся паническим настроениям и начнет массово скупать дефицитную наличную валюту, табло в обменниках могут быстро преодолеть отметку в 45 гривен.

