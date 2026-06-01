Долар стрімко зростає: експерти дали тривожний прогноз щодо курсу валют у червні

Економісти попередили про здорожчання долара

Ситуація на валютному ринку України залишається напруженою. За прогнозами провідних економічних експертів, американська валюта у червні продовжить поступово дорожчати, впевнено наближаючись до психологічної позначки у 45 гривень за одиницю на готівковому ринку.

Чого очікувати українцям від курсових табло у перший місяць літа, чи варто готуватися до стрімкої девальвації та як стримуватиме ринок Національний банк України — у матеріалі ТСН.ua.

Наскільки здорожчає долар в Україні: прогноз експертів

Економічний експерт Андрій Забловський вважає, що за базовим сценарієм розгортання подій у червні курс долара перебуватиме у вже звичному режимі «контрольованої мінливості». За його оцінками, вартість американської валюти на готівковому ринку коливатиметься в межах коридору 44,50–44,90 гривні за долар.

На безготівковому ринку курсовий коридор буде дещо нижчим — від 44,30 до 44,50 гривні за долар. При цьому експерт наголошує, що жодних різких неконтрольованих стрибків чи обвального падіння гривні очікувати не варто. Національний банк України повністю контролює ситуацію і задовольнятиме надлишковий попит на валюту шляхом регулярних інтервенцій — продажу доларів із золотовалютних резервів країни.

Готівковий ринок: чи подолає долар межу в 45 гривень?

Схожу, але дещо гострішу думку щодо червневих тенденцій висловив економічний експерт Олег Пендзин. Він прогнозує подальше просідання національної валюти, яке за певних умов може спровокувати паніку.

«На кінець червня офіційний курс гривні наблизиться до 44,0–44,0 грн/долар, але не перевищить його (наразі курс становить 44,27 грн/долар — ред.). Тому готівковий курс може досягти 45 грн/долар у продажу, а якщо буде панічний попит населення на валюту, то й подолати цю межу», — каже Олег Пендзин, економічний експерт.

Економісти одностайні в тому, що плавне здорожчання долара у червні є неминучим процесом, зумовленим поточними економічними реаліями. Проте головним запобіжником від різкої девальвації залишається НБУ, який володіє достатнім обсягом золотовалютних резервів для гасіння «пожеж» на ринку. Головний ризик червневого курсу криється суто у психологічному факторі: якщо населення піддасться панічним настроям і почне масово скуповувати дефіцитну готівкову валюту, табло в обмінниках можуть швидко подолати відмітку у 45 гривень.

